Zimski čas je obdobje, ko je možnost za različne okužbe in prehladna obolenja še posebno velika. Nekateri vitamini krepijo našo odpornost in nam pomagajo v boju proti vsiljivcem, zlasti C, dragocen antioksidant. »Vitamin C naše telo ščiti pred prostimi radikali,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. S toplotno obdelavo delež vitamina zmanjšamo, zato kar največkrat uživajmo sveža živila. FOTO: Yulka3ice/Getty Images »Zmanjšuje oksidacije slabega holesterola in oksidativne poškodbe DNK. Sodeluje tudi pri tvorjen...