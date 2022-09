Bučna semena za močno odpornost in dober spanec

Čeprav so majhna, bučna semena v sebi skrivajo pravo zakladnico hranljivih snovi. Vsebujejo zdrave maščobe, magnezij, cink, kalcij, železo, mangan, fosfor, kalij, vlaknine, beljakovine, med drugim pa pozitivno vplivajo na zdravje prostate in srca.

V 100 gramih semen je približno 570 kalorij, 49 gramov maščob, 6,6 grama vlaknin in 30 gramov beljakovin. V njih so še vitamin E in karotenoidi, oboje deluje protivnetno in varuje pred kroničnimi boleznimi. Kaj vse torej zmorejo?

Varujejo pred rakom

Uživanje bučnih semen manjša verjetnost raka na debelem črevesju, dojk in želodca. Karotenoidi ščitijo tudi pred rakom prostate.

Krepijo odpornost

Cink in vitamin E igrata pri zagotavljanju močne odpornosti pomembno vlogo, močna odpornost je nepogrešljiva v zaščiti pred virusnimi in bakterijskimi okužbami.

Izboljšujejo spanec

Bučna semena vsebujejo aminokislino triptofan, ki pozitivno vpliva na spanec. Zato jih je priporočljivo grizljati pred nočnim počitkom.

Pomagajo pri hujšanju

Res je, da vsebujejo veliko maščob in imajo visoko energijsko vrednost, a z zmernim uživanjem pomagajo pri ohranjanju vitke postave, saj zaradi vlaknin, beljakovin in tudi maščob dolgo zadržijo sitost ter preprečujejo prenajedanje. Zaradi vlaknin in zdravih maščob so dobre tudi za srce, saj med drugim nižajo količino slabega holesterola v krvi.

Kako jih uživati?

Dobre so kot samostojni prigrizek, odlične so v juhah, solatah in zmeških, iz njih lahko naredite pesto, okusne pa so tudi v pekovskih izdelkih.