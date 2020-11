Buče za prostato

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zdrav in slasten prigrizek FOTO: Diana Taliun/Getty Images

S pestjo bučnih semen zadovoljimo polovico dnevnih potreb po aminokislinah.

Buče so kraljice jeseni, pripravimo jih lahko na številne načine, so okusne in lahko prebavljive, polne hranil, a siromašne s kalorijami. Vsebujejo kalij, ki je pomemben za delovanje srca, pa fosfor in kalcij, ki skupaj sodelujeta v izgradnji kosti in zob, železo je pomembno za kri, mangan varuje zdravje kože; buče so bogate z betakarotenom, močnim antioksidantom, ki izboljšuje videz kože in gladi gube, v telesu pa se spremeni v vitamin A, ki je nujen za zdrav vid, pa še vitaminoma C in E, zadnjemu pravimo tudi varuh mladosti.Vsebujejo prav tako vitamine skupine B (B1, B2 in B6), ki so zelo pomembni za energijo in živce, v njih so vlaknine, pomembne tako za dobro prebavo kot zdrave vrednosti holesterola, saj nižajo slabega.Ne le meso, slastna in zdrava so tudi semena, ki so odličen vir beljakovin, mineralov in vitaminov: magnezija, kalcija, kalija, železa, cinka, vitaminov A, B, C in K. S pestjo bučnih semen zadovoljimo polovici dnevnih potreb po aminokislinah. Z njimi dobimo tudi omega-3 maščobne kisline, ki varujejo srce, vid in razpoloženje. Številne raziskave so dale bučnim semenom poseben prostor pri zdravju moških: varujejo namreč prostato, zlasti koristijo v primeru povečane prostate, zato naj jih pripadniki močnejšega spola redno uživajo.A ker so bučna semena, še posebno pražena, precej kalorična, z njimi ne smemo pretiravati. Semena naj bi blažila simptome menopavze oziroma izboljšala razpoloženje, prav tako naj bi imeli po zaužitju boljši spanec, vsebujejo namreč triptofan, ki je potreben za nastanek serotonina, ta pa pomaga pri nastajanju melatonina, pomembnega za spanje.Nikakor ne moremo mimo bučnega olja, ki vsebuje bogastvo nasičenih maščobnih kislin, vitamin E in kalij. Lecitin iz bučnega olja pomaga preprečevati nastanek ateroskleroze, kopičenja škodljivega plaka na stenah žil, pozitivno vpliva tudi na nižanje holesterola v krvi.Bučo lahko uporabljamo tudi zunanje – naredimo pire, ki ga kot masko razmažemo po koži na obrazu in speremo po desetih minutah. Še posebno koristi proti aknam.