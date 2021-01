Brokoli je prava vitaminska bomba, po zaslugi zamrzovalnih skrinj je dostopen vse leto in pozimi zagotovo ne bi smeli pozabiti nanj. Pripravite ga lahko na številne načine in ga v obliki juh, prikuh, solat ali prilog uvrstite na svoj jedilnik, za kar vam bo telo več kot hvaležno. Kako vse vpliva na zdravje? Odličen je za hujšanje Brokoli se ponaša z nizko energijsko vrednostjo. V 240 gramih vsebuje 102 džula energije (25 kaloriji), pet gramov ogljikovih hidratov, nekaj beljakovin in nič maščob, ob tem pa veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov, ter je zato idealen zaveznik zdravja in vitke postave. Skrbi za zdrave kosti V brokoliju je prisoten vitamin K, ki je nepogrešljiv za pravilno strjevanje krvi, za zdrave zobe in močne kosti. Hkrati varuje pred boleznimi srca in ožilja. Krepi odpornost Super zelenjava v sebi skriva velike količine vitamina C, nepogrešljivega zaveznika močne odpornosti, kar je v zimskem času nedvomno dobra novica. Pod vplivom vitamina C v telesu nastaja tudi kolagen kar pomeni, da je brokoli tudi zaveznik mladostnega videza. Ščititi pred kroničnimi boleznimi V brokoliju je krom, mineral, ki pripomore k nižjemu tveganju za sladkorno bolezen, uravnava holesterol in varuje pred boleznimi srčno- žilnega sistema. Izboljšuje spomin Ker brokoli vsebuje folno kislino, pozitivno vpliva na živčevje in tudi na možgane ter med drugim skrbi za dober spomin. Folna kislina je ob tem odlična tudi za zdravje in pravilno delovanje jeter. Ščiti pred rakom V brokoliju prisotni antioksidanti dokazano ščitijo pred nastankom različnih oblik raka, s tega vidika je brokoli najbolj učinkovit pri zniževanju tveganja za raka debelega črevesja, želodca, dojk, maternice in prostate. Pripomore k razstrupljanju telesa Brokoli deluje kot naravni čistilec organizma, saj spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa ter je zato nepogrešljiv zlasti v dneh med in po praznikih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: