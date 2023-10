Brez počitka ni napredka

Redna telesna aktivnost je vsekakor najboljši recept za zdravo življenje. A kaj hitro se lahko zgodi, da v želji po lepem in morda celo izklesanem telesu začnemo pretiravati in časa ne namenimo počitku. A to ne pomeni, da obsedimo na kavču pred televizijskim sprejemnikom, temveč da med gibanjem telesa ne ženemo do skrajnosti. Gre za tako imenovano aktivno okrevanje, saj telo potrebuje čas za počitek tudi med napornimi vadbami. Le tako se namreč lahko obnovi in postane še močnejše. V nasprotnem si namreč lahko naredite več škode kot koristi, saj boste ne samo bolj dovzetni za poškodbe, temveč tudi kljub več vložene energije v posamezne vaje ne boste dosegali rezultatov, ki bi si jih želeli.

Aktivno okrevanje tako pomeni, da kakšen dan ali dva med rekreacijo, naj gre za tek ali dvigovanje uteži v fitnesu, vaje oziroma aktivnosti izvajate manj intenzivno kot sicer. Na primer, če trenirate za maraton, v dnevu, ki si ga izberete za okrevanje, prehodite le nekaj kilometrov ali se udeležite tečaja joge, kjer boste izvajali vaje za boljšo prožnost telesa. Mišice in tkiva se bodo tako po več dnevih napornih vaj spet obnovili ter pridobili moč.

Če ne drugega, intenzivne vaje občasno prekinite s sprehodom na bližnji hrib. FOTO: Maryviolet/Getty Images

Na hrib za sprostitev

Poleg aktivnega okrevanja je pomembno pasivno okrevanje, ko človek res ne dela nič. Seveda je pomembno, da pri t. i. pasivnem okrevanju ne pretiravate, saj boste lahko zelo hitro ob težko prigarano kondicijo in boste ob vrnitvi v telovadnico izgubili potrebni zagon za izvajanje vaj.

Med aktivnostmi, ki so zelo primerne za aktivno okrevanje, je poleg joge in tai čija tudi plavanje, saj z njim krepite celotno telo, torej vse mišice, poleg tega poskrbite za kakovostno aerobno vadbo. Pritisk vode na telo pomaga izboljšati cirkulacijo. Nikakor ne gre prezreti hitre hoje, s katero si boste po eni strani povečali srčni utrip, po drugi pa krepili mišice. Koristi tek, komur ni do njega, naj sede na kolo, tudi sobno. Če želite res aktivno okrevati, ne pretiravajte s težavnostjo pri določitvi stopnje za poganjanje pedalov oziroma se vsekakor držite nizke stopnje intenzivnosti.

Če živite blizu hriba, se povzpnite nanj. Na ta način se ne boste le naužili svežega zraka, ampak si boste zbistrili misli, hkrati pa, ko boste morali malo navkreber, krepili mišice.