Brez neželenih učinkov

Zdravilo izberejo za vsakega bolnika posebej.

FOTO: Getty Images

Homeopatija sloni na trdnih temeljih oziroma načelih, ki so že več kot 200 let določeni in se ne spreminjajo. Utemeljitelj homeopatije kot komplementarne medicine je nemški zdravnik dr. Samuel Hahnemann, ki je živel v 18. stoletju in se je rodil na današnji dan.

Izboljša splošno stanje

Homeopatija in zdravljenje z uradno medicino se ne izključujeta in ju lahko izvajamo sočasno.

Danes se začenja svetovni teden homeopatije, ki je namenjen globalnemu ozaveščanju javnosti o tej metodi. V tem času želijo zdravniki homeopati razbliniti zmotna prepričanja o njej in jo s številnimi predavanji in dogodki javnosti približati kot učinkovit in varen način zdravljenja. »Letos bodo aktivnosti prilagojene glede na situacijo, v kateri živimo, in bodo res malo okrnjene, a bomo s kolegi iz tujine spregovorili o homeopatiji in koronakrizi v posameznih državah,« je povedala specialistka splošne medicine in homeopatinja, dr. med.Pri homeopatiji gre za celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim. Z njo se zdravijo ljudje in živali; zdravimo lahko vse bolezni, razen tistih, ki potrebujejo kirurško obravnavo. Seveda lahko homeopatsko zdravljenje lajša pooperativne težave in krajša čas okrevanja. Smernice pri homeopatskem zdravljenju po principih klasične homeopatije ostajajo enake: s pomočjo natančne homeopatske anamneze poiskati pravo zdravilo za posameznega pacienta, pravi Peterneljeva.S homeopatijo lahko zdravimo tako akutne kot kronične bolezni, pravi Peterneljeva. »Pri boleznih, pri katerih so organi in tkiva tako bolezensko spremenjeni, da popolnega ozdravljenja ne pričakujemo, lahko s homeopatijo težave lajšamo. Homeopatsko zdravljenje in zdravljenje z uradno medicino se ne izključujeta in ju lahko, če je treba, izvajamo sočasno,« pove sogovornica. Kdaj uporabiti homeopatijo in kdaj konvencionalno medicino oziroma ali ju lahko kombiniramo, je odločitev, ki jo mora sprejeti zdravnik, ki pozna obe metodi in ki se lahko odgovorno odloči za eno ali drugo, dodaja specialistka splošne medicine in homeopatinja.»Homeopatija je zelo učinkovita pri zdravljenju različnih bolezenskih stanj pri otrocih, kot so vnetja, težave s kožo, alergije, vedenjske motnje. Pri odraslih pa je zelo učinkovita pri zdravljenju hormonskega neravnovesja, revmatskih obolenj, depresije, nespečnosti.«Na vprašanje, kaj bolnik lahko pričakuje od homeopatskega zdravljenja, Špela Peternelj odgovarja: »Bolnik lahko pričakuje izboljšanje zdravstvenega stanja in omilitev simptomov. V kolikšni meri in v kakšnem času, je odvisno od več dejavnikov, tako od diagnoze, stadija bolezni, starosti bolnika kot drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na potek določene bolezni.«Homeopatija zmanjša uporabo drugih zdravil, izboljša splošno stanje organizma in po poškodbah, je brez neželenih učinkov. Slednjih, kot smo jih vajeni oziroma jih poznamo pri zdravilih šolske medicine, pri homeopatskih ni, ker so pripravljena drugače in se tudi njihov način delovanja razlikuje od preostalih, ki jih danes poznamo. Zdravila, ki jih uporabljajo pri homeopatskem zdravljenju, so pripravljena po natančno določenem postopku, ki ga določa Evropska farmakopeja. Pri homeopatiji je najbolj pomembno to, da je izbrano individualno za vsakega pacienta posebej, pravijo homeopati.Pri izbiri pravega zdravila se zdravnik homeopat osredotoča predvsem na simptome bolnika in bolezni. Homeopatska zdravila pomagajo v okrepitvi telesa do te mere, da se samo ubrani oziroma bori z boleznijo.