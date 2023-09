Branje negativnih novic škodi srcu

Živeti brez stresa je dandanes skorajda nemogoče. Doživimo ga lahko že zjutraj, ko se z avtom peljemo v službo. Pa nato čez dan, bodisi v službi bodisi po njej. Če nam uspe doseči, da nam prav nič ne pride do živega, pa si lahko stres povzročimo sami z nenehnim brskanjem po spletu na mobilnih napravah.

Gre za t. i. doomscrolling ali doomsurfing oziroma za čezmerno ali obsesivno iskanje in branje negativnih ali slabih novic na spletu. »Pri doomscrollingu ne gre za to, da želi biti posameznik informiran o določeni temi, temveč gre za obsesivno željo osmisliti občutke frustracije in krize, ki jo doživlja ob gledanju in, ne nazadnje, osmisliti svet, v katerem živi,« poudarjajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije (Za srce) in dodajajo, da doomscrolling negativno vpliva na duševno zdravje. »Obsedeno branje negativnih novic nas ne more pripraviti na slabe stvari, ki se nam lahko zgodijo v življenju. Takšno početje nima prav nobene koristi, na dolgi rok pa negativno vpliva na naše duševno zdravje in krepi paranoičen pogled na svet,« med drugim izpostavljajo v društvu.

Prav stres in posledično slabo duševno zdravje sta dejavnika, ki lahko negativno vplivata na naše srce. »Že dolgo vemo, da bolnike z depresijo bolj ogrožajo srčno-žilni zapleti kot splošno populacijo, vendar doslej nismo imeli dokazov, da zdravljenje depresije zmanjša tveganje,« so ob objavi rezultatov velike raziskave, ki je zajela 636.955 britanskih bolnikov z depresijo, dodali v omenjenem društvu. Pokazala je namreč, da je bilo zmanjšanje simptomov depresije, ki so ga zabeležili pri 59 odstotkih bolnikov, povezano z 12-odstotnim zmanjšanjem tveganja za srčno-žilne zaplete in 19-odstotnim zmanjšanjem umrljivosti v primerjavi z bolniki, katerih zdravljenje ni bilo uspešno.

Ne salame, zelenjavo

Če želimo okrepiti srce, je treba prav vsak dan, tudi če se vam ne ljubi, poskrbeti za redno telesno dejavnost. Odpravite se na vsaj polurni sprehod v naravo, najbolje v hrib. Ali pa obiščite vodene vadbe, zaplavajte v lokalnem bazenu. In bodite pozorni na prehrano. Naj bo zdrava in uravnotežena. Torej, čim manj salam, ocvrtih jedi, rogljičkov, čokolade, na krožniku naj bodo pogosteje riba in različne vrste zelenjave, ne pozabite na sadje. Ali drugače: sledite mediteranski dieti.

Opustite kajenje in omejite količino popitih alkoholnih pijač. V društvu Za srce so denimo lani v zvezi s tem izpostavili rezultate irske raziskave, ki je zajela 744 oseb. Izkazalo se je, da imajo tisti, ki popijejo več kot 70 g alkohola na teden, za 4,5-krat večje tveganje za poslabšanje delovanja levega prekata kot tisti, ki popijejo manj kot 70 g alkohola na teden; upoštevali so vpliv starosti, spola, debelosti, krvnega tlaka in sladkorne bolezni.