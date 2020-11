Bradavice: grde, a ne nevarne

Pazimo na higieno



Bradavice se zelo rade širijo na vlažnih tleh, zato je treba biti pozoren pri obisku javnih prostorov, kot so bazeni, skupne prhe, tudi pri kadeh z vodno masažo. Na takih mestih je treba zaščititi stopala, vedno nosimo natikače, ter v bazenih, savnah in podobnih prostorih še posebno paziti na higieno. Brisače ne delimo z drugimi, prav tako ne krpe za umivanje, saj se virus, ki bradavice povzroča, lahko hitro prenaša.

Odstranjevanje bradavic

Pomagamo si lahko tudi z domačimi pripravki, na primer česnom in limono. FOTO: Yulia Vinogradova/Getty Images

Kadar virusi napadejo kožne celice, se lahko pojavijo bradavice. Čeprav niso nevarne, marsikoga motijo, saj so grde, včasih lahko zelo srbijo. Za bradavice so po navadi dovzetnejši ljudje, ki imajo tudi sicer slabši oziroma oslabljen imunski sistem. Ti nalezljivi izrastki zrastejo na vrhnjem delu kože in so sestavljeni iz njenih mrtvih celic. Zrastejo skoraj povsod, največkrat pa na rokah in stopalih, tudi na obrazu. Znanih je več vrst virusnih bradavic, ki jih povzročajo različni tipi humanih papiloma virusov (HPV). Izrastki so običajno v barvi kože, na dotik hrapavi, podobni cvetači, lahko so tudi temni, ravni in gladki. Njihov videz je odvisen od mesta, na katerem nastanejo.Najpogostejše so navadne bradavice, ki zrastejo na rokah ob nohtih, prav tako planetarne bradavice, ki se pojavijo na stopalih in so precej nadležne, trdovratne in tudi najbolj boleče. Pogoste so še ploščate bradavice, ki se lahko pojavijo kjer koli na koži in nastanejo v večjem številu, do 100 naenkrat. Pri odraslih moških se pojavijo na bradi, pri ženskah na nogah, pri otrocih pa najpogosteje na obrazu. Na očesnih vekah, na robu trepalnic kot nitaste bradavičaste rašče kožne barve se najpogosteje pojavijo filiformne bradavice, ki lahko precej motijo vid. Med pogostejšimi so tudi genitalne bradavice.Čeprav je le malo oblik zdravljenja povsem zanesljivih, lahko v lekarni kupimo veliko zdravil za odstranjevanje te tegobe. Ker so zelo trdovratne, se rade ponavljajo in se jih res težko znebimo, strokovnjaki priporočajo, da smo pri zdravljenju vztrajni. Pri odstranjevanju si lahko pomagamo z nekaterimi domačimi zdravili, ki jih najdemo kar v kuhinji. Učinkoviti naj bi bili limone, česen, čebula in kis. Ne bo odveč, če boste poskusili vsako jutro in večer na bradavico nanesti limonov sok ali sok zmečkanega česna ali jo čez noč pokrili s prevezo, namočeno v jabolčni kis.Zaradi bradavice, ki se pojavi nekje na koži, praviloma ni treba obiskati zdravnika, je pa priporočljivo, da smo nanje pozorni, pravijo zdravniki, zlasti pri vseh oblikah samozdravljenja, in poiščemo pomoč, če se na koži začnejo kazati kakršne koli spremembe. Zdravnika je treba obiskati tudi, če je bradavica boleča in je videti, da je vneta ali okužena. Preden se sami lotimo odstranjevanja, se posvetujemo z zdravnikom, če je bradavica na obrazu ali v genitalnem in rektalnem predelu, da s samozdravljenjem in odstranjevanjem ne bi naredili več škode. Včasih lahko namreč takšno zdravljenje privede do neželenih reakcij in pretiranega vnetja, opozarjajo dermatologi, ki največkrat zdravijo in odstranjujejo bradavice.