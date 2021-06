Botoks proti potenju

Če je pretirano, spremlja številne bolezni.

Mokre dlani

Najbolj naraven način odpravljanja čezmernega potenja je pogostejše umivanje.

Higiena in preparati

Čezmerno potenje je tegoba, ki marsikomu čez poletje, ko so temperature visoke, zagreni življenje. Znojenje je sicer povsem normalna telesna funkcija, s katero uravnavamo telesno temperaturo in izločamo iz telesa nekoristne in zdravju škodljive snovi. Če pa je proces moten, pride do pretiranega delovanja žlez znojnic in pojavi se hiperhidroza: človek se čezmerno znoji.Če na prostem delamo ali se ukvarjamo s športom, je v toplejših mesecih, ko je zunaj vroče, povsem normalno, da se potimo. Se pa lahko preveč znojimo tudi zaradi različnih bolezni. Pretirano znojenje spremlja številne bolezni in lahko nastopi kadar koli v življenju bolnikov s specifičnimi onkološkimi obolenji in tistimi z endokrinimi motnjami, kot so sladkorna bolezen, motnje delovanja ščitnice, hipoglikemija in druge. Veliko ljudi ima težave s čezmernim potenjem tudi takrat, kadar uživajo močno začinjeno hrano, pijejo alkoholne pijače ali kadijo. Zelo majhen odstotek se poti brez očitnega vzroka.Ločimo različne vrste znojenja glede na del telesa, kjer se pretirano potimo. To so pazduhe, stopala, dlani in obraz. Najbolj se potimo na tistem delu telesa, kjer je gostota znojnic največja, razložijo dermatologi. Če se torej potimo v dlani in stopala, govorimo o palmoplantarnem čezmernem znojenju, če pod pazduhami, je to aksilarno. Če pa se po vsem telesu, gre za generalizirano čezmerno potenje.Če se preveč potimo v roke, je to precejšnja ovira pri delu, ki ga opravljamo. Še posebno je to neprijetno za tiste ljudi, ki se veliko srečujejo z drugimi ali delajo neposredno s strankami. Če se ob tem znojimo še pod pazduhami, je zadrega še večja. Precej zagrenjeno življenje zaradi potenja imajo tudi ljudje, ki se veliko pojavljajo v javnosti, saj je neprijeten vonj, ki ga širijo, ne glede na higieno, za druge moteč. Zaradi te tegobe se marsikdo začne drugače obnašati: velikokrat prilagajajo svoje obnašanje, gibanje rok in držo, da bi pred okolico prikrili moteče madeže na srajci ali obleki. Zaradi nenehnega psihološkega pritiska pa se jim stanje še poslabša in znojenje je še intenzivnejše.Najbolj naraven način pri odpravljanju čezmernega potenja sta vsekakor pogostejše umivanje in ustrezna higiena vsak dan. Pomagajo tudi številni preparati, mazila, dezodoranti, ki pa učinkujejo le delno in težave ne odpravijo. Na voljo so tudi številni medicinski posegi, ki so vsekakor učinkovitejši, predvsem pa dolgotrajnejši. Ena najbolj razširjenih in učinkovitih metod je podkožna aplikacija botulinum toksina oziroma botoksa, pravijo dermatologi. Takšen poseg je enostaven in začne učinkovati takoj, je varen, torej ljudje po njem nimajo nobenih težav. Najpomembneje pa je, da deluje do enega leta in v tem času s čezmernim potenjem nimamo več težav, pozitivne učinke naštejejo dermatologi.