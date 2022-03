Zaradi izbruha koronavirusa veliko ljudi skrbi, kako naj ostanejo zdravi in kako lahko ​​ohranijo zdrav imunski sistem. Krasno, ker to koristi našemu telesu in poveča obrambo pred virusi, bakterijami in drugimi patogeni.

Pri MedicineNet so zbrali najboljše nasvete za krepitev imunosti, ki nam in telesu pomagajo, da se čim uspešneje branimo pred boleznimi. Preberite na Polet.si