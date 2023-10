Boris Kopitar: Stanje je bilo resno

»Ne samo zame, tudi za vse nas je korajžen in lep nasmeh z brezhibnimi zobmi še kako pomemben,« v zanimivem pogovoru pove legendarni Boris Kopitar.

Glasbenik, voditelj, urednik, v zadnjih letih pa predvsem aktiven upokojenec, ki se občasno še loti kakšnega projekta, predvsem pa se je osredotočil nase, na svoje zdravje in dobro počutje – s kolesarjenjem, pohodništvom, poleti s plavanjem in zmernim prehranjevanjem. »Ker sem že trinajsto leto upokojenec, sem vesel družbe prijateljev in znancev, ki nikoli nimamo časa,« se rad pošali. In prav smeh je zanj še kako pomemben, zato je dolgo iskal najboljšo rešitev za svoje zobe.

Težave so se pojavile že pred leti, vendar je Boris Kopitar dolgo odlašal. Svojega odrešitelja dr. Zdenka Trampuša je srečal čisto po naključju: »S ponudbo klinike Ortoimplant sem se srečal čisto naključno na sejmu v Komendi, kjer so predstavljali svojo inovativno dejavnost.« Takoj ga je prepričala strokovnost dr. Trampuša in odprtost, s katero je odgovarjal na njegova vprašanja. Prisluhnil je njegovim težavam in mu takoj ponudil pravo rešitev.

Klinika Ortoimplant Dental Spa uporablja vrhunske implantološke metode, zdravljenje na njihovi kliniki pa se začne z brezplačnim prvim pregledom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Klinika Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom Zdenka Trampuša, dr. med. dent., pacientom omogočajo najboljše rezultate in vrnjen nasmeh v čim krajšem času. V svojem inovativnem protokolu so povezali različne metode in tako naredili največ, da bi čim bolj zmanjšali stres in število nepotrebnih obiskov ordinacije. Vse to omogočajo vrhunske implantološke rešitve, pa tudi dental spa tretmaji, ki zagotovijo hitrejše zaraščanje in celjenje po stomatološkem posegu.

Preverite, kakšne težave je imel Boris Kopitar in s katerimi revolucionarnimi metodami mu je dr. Zdenko Trampuš pomagal, da se spet lahko samozavestno smeji.

Opišite, prosim, svojo izkušnjo v kliniki Ortoimplant. Kakšne težave ste imeli in kakšno rešitev so vam ponudili?

Imel sem hude težave predvsem s sprednjimi zobmi. Že pred petindvajsetimi leti mi je zobozdravnik čez štiri zgornje zobe naredil porcelansko prevleko in s posegom sem bil zadovoljen. Pred dobrimi petimi leti pa se je stanje pod porcelanom poslabšalo, tako da je bilo treba ukrepati. Na podlagi predstavljene metode All-on-4 sem se že na sejmu odločil za brezplačni prvi pregled na zagrebški Ilici, kjer domuje klinika. Že ob vstopu sem bil prijetno presenečen, saj so me v gostinskem lokalu pričakali prijetna glasba, vonj po dobri kavici in prijazno osebje, ki me je pospremilo do ordinacije z izjemno sodobno in tehnološko dovršeno opremo. Dr. Zdenko Trampuš in njegova ekipa sta me temeljito pregledala, ugotovila alarmantno stanje in mi tako natančno predstavila morebitni operacijski poseg. Zdravniku s toliko referencami, kot jih ima on, sem takoj zaupal in se dogovoril za pot v Zagreb in sanacijo težav.

"Dr. Trampuš po toliko izkušnjah ve, da je vsestransko zadovoljstvo pacienta ključnega pomena za zaupanje, zato danes po skoraj štirih letih od operacije lahko povem, da sem v njegovi kliniki vedno dobrodošel." FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Vas je pred posegom kaj skrbelo? Ste že na prvem pregledu dobili vse odgovore na svoja vprašanja?

Dr. Trampuš ima toliko izkušenj in uspešno opravljenih operacij, da me po pravici povedano ni prav nič skrbelo. Popolnoma sem se prepustil celotni ekipi in njihovemu delu. Za vsak primer sem ga le vprašal: »Bo hudo bolelo?« On pa mi je odločno rekel, da ne sme boleti. Ker sem imel še nekaj vprašanj, sem na vsa dobil prave odgovore. Tako sem se še lažje predal njihovemu strokovnemu delu.

»Dr. Trampuš ima toliko izkušenj in uspešno opravljenih operacij, da me po pravici povedano ni prav nič skrbelo in sem se popolnoma prepustil celotni ekipi.«

Kako je potekal poseg?

Že na pregledu mi je dr. Trampuš povedal, da je stanje v ustih tako resno, da bo treba odstraniti vse zobe, kar sem jih še imel. Ker sem do njega prišel morda že kar malo pozno, me je tudi seznanil, da bo moral zaradi premalo kosti vstaviti še peti implantat v lično kost, tako imenovano Zygomo v zgornji čeljusti. Ker sem se z vsem strinjal, saj je bilo to meni neznano področje, se je operacija začela s sedacijsko anestezijo. Ta je pripomogla, da res ni nič bolelo, bil pa sem vseeno odziven in ubogal veliko doktorjevih želja, naj odprem usta. Vse je trajalo na udobnem ležalnem stolu dobrih pet ur. Najprej so odstranili zobe, zašili rane, poskrbeli, da ne bi prišlo do vnetij, vstavili implantate in pripravili teren za začasne zobe. Vse je brezhibno uspelo, in tudi ko so me zbudili iz sedacije, res ni bilo nobenih bolečin. Takoj po posegu so mi na obraz za kakšno uro namestili hladilno masko, ki je preprečevala otekline, potem pa so mi že vstavili začasne zobe, tako da nisem bil niti urico brez zob.

Zygoma je čisto nova vrsta zobnih vsadkov – gre za inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Klinika Ortoimplant Dental Spa uporablja vrhunske implantološke metode, zdravljenje na njihovi kliniki pa se začne z brezplačnim prvim pregledom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Kako so za vas poskrbeli po posegu?

Ker pacient nekaj ur po posegu ne sme upravljati vozila, jaz pa sem se tja sam pripeljal, so me namestili v apartmaju nad ordinacijo, mi pripravili okusen sadni smuti in predlagali, da se do jutra lepo spočijem. Za vsak primer, da se ponoči ne bi zbujal, pa so mi predlagali, da preventivno vzamem tableto proti bolečinam. Resnici na ljubo bolečin ni bilo. Zjutraj po malo bolj redkem zajtrku me je v apartma prišel pogledat dr. Trampuš in ugotovil, da nima prav nobenih pripomb, me opremil z nasveti za rehabilitacijo in ob enajstih sem bil z avtom že na poti domov.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa je na voljo tudi avtotransfuzija krvi, obogatene z ozonom, pacienti pa lahko dobijo dodatni boost za čim hitrejše okrevanje z intravenoznim dodatnim vnosom vitaminov, mineralov in aminokislin.

Kakšen je odnos dr. Trampuša do pacientov? Ste se na njegovem stolu počutili »varno«?

Dr. Trampuš po toliko izkušnjah ve, da je vsestransko zadovoljstvo pacienta ključnega pomena za zaupanje, zato danes po skoraj štirih letih od operacije lahko povem, da sem v njegovi kliniki vedno dobrodošel – tako kot vsi drugi pacienti. Na njegovem stolu sem se vedno počutil varno in vem, da mu lahko še kako zaupam, saj so njegove izkušnje in reference zaupanja vredne.

Ortoimplant se lahko pohvali s posebnimi spa storitvami. Ste jih preizkusili?

Spa storitve klinike Ortoimpant so na voljo pacientom za morebitno čakanje pred operacijo, saj se v prijetnem okolju lahko sprostijo, po operaciji pa sem se pred odhodom domov v spaju prijetno umiril.

Kako pogosto se vračate na redne preglede?

Redni letni monitoring opravljenega dela so predpogoj za pacientovo in zdravnikovo zaupanje. Tudi sam se ob letu, glede na to, da po posegu nimam nobenih težav, prav rad zapeljem do Zagreba, saj je do tja iz Ljubljane zdaj, ko na meji ni več kolon, dobro urico in pol vožnje. Če pa mi ekipa, ki skrbi za moje nove zobe, predlaga morebitni dodatni pregled, pa se prilagodim navodilom.

Kako pomembno je za vas, da se lahko nasmejete brez zadržkov?

Ne samo zame, za vse nas je korajžen in lep nasmeh z brezhibnimi zobmi še kako pomemben. Veliko pa mi tudi pomeni, ko me prijatelji skušajo, ali si upam zagristi v jabolko, in to naredim brez pomislekov, saj mi zagrebška ekipa na pregledu vedno pregleda, kako čvrsto se v ustih počutijo moji »tretji zobje«.

Kaj bi svetovali vsem tistim, ki zaradi strahu in skrbi oklevajo?

Predlagam vam, da se, če imate podobne težave, kot sem jih imel jaz, čim prej odločite, da boste nekaj storili zase. Morda bi se odpravili za začetek le na brezplačni pregled stanja, ko boste tam, pa vam bodo zagotovo vlili zaupanje v profesionalno strokovno delo na tem področju. Pa še to – res ni bolelo.

