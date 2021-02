Bomo cepili tudi živali?

Laboratoriji zavihali rokave

Znanost je pred velikanskim izzivom.

Pripravljenost nikakor ni odveč, zato nekateri laboratoriji že poskusno izdelujejo cepiva za živali. FOTO: Shironosov/Getty Images

Kdaj bomo ukrotili novi koronavirus, je še nemogoče ugibati, čedalje bolj pa postaja jasno, da bo treba možnost širjenja okužbe zamejiti tudi s cepljenjem domačih živali, opozarjajo nekateri strokovnjaki uglednih ustanov, kot so Univerza vzhodne Anglije (UEA) v Norwichu, Inštitut Earlham in Univerza v Minnesoti. Znano je sicer že, da se živali lahko okužijo z virusom, a čeprav prenosa okužbe s hišnega ljubljenca na človeka še niso potrdili, nas številne mutacije svarijo, da ta možnost ni izključena.Razvoj cepiva za domače živali ta hip ni potreben, a je razmislek o njem vsekakor smiseln, poudarjajo strokovnjaki in predlagajo previdnostni ukrep ter pripravljenost, ki bi lahko zmanjšala tveganje za novi razmah virusa. Človek je s svojimi hišnimi ljubljenci v tesnem, vsakodnevnem stiku, če bi se nekoč uresničili strahovi, da lahko virus z živali preide na človeka, bi bilo to lahko usodno, zato načrtovanje cepiva tudi za druga bitja, ne le človeka, nikakor ni pretirano. Spomnimo, Danska je lani pobila na milijone minkov, pri katerih so odkrili mutacijo virusa, ki je prehajala od živali do živali, prenesel pa se je tudi nazaj na človeka, možnost, da se razvijejo tudi drugi sevi, ki bi lahko preskočili z živali nazaj na ljudi, tako ni neverjetna. Znanost se je znašla pred izzivom brez primere, poudarjajo strokovnjaki, saj še nikoli ni razvijala zaščite pred tako razširjenim virusom, ki ogroža celotno svetovno populacijo in za katerega je zdaj že dobro znano, da je nadvse odporen in iznajdljiv ter vztrajno razvija nove mutacije, ki so čedalje hitreje prenosljive, kot je denimo angleška različica.ZDA in Rusija naj bi, denimo, po poročanju časnika The New York Times tako že poskusno razvijali cepivo proti covidu-19 za minke, ki naj bi bilo primerno tudi za mačke, cepiv za živali pa so se lotila številna farmacevtska podjetja po svetu, ki si želijo biti pripravljena in pravočasno zaprositi za odobritev, če bi se ta ob novem razmahu virusa izkazala za potrebno. Nekateri opozarjajo na tveganje, ki ga lahko virus prinese ogroženim vrstam primatov, ki bi jih lahko razmah okužbe zdesetkal, zato je načrtovanje cepiva vsekakor dobrodošlo. A to je izjemno zahteven projekt, so si enotni znanstveniki, saj vsaka živalska vrsta zahteva svoj pristop, poudarjajo, ne glede na to, kaj nam virus v prihodnosti prinaša, pa velja do nadaljnjega upoštevati priporočila strokovnjakov, denimo farme minkov, kjer so živali tako gosto naseljene, so idealna gojišča virusa, zato se velja vprašati o smiselnosti te vzreje. Prav tako je nujno upoštevati varnostna priporočila v živalskih vrtovih in tako pred okužbo obvarovati tamkajšnje stanovalce.