Bolni zaradi kemikalij: znano je, da povzročajo raka, alergije, zastrupitve

Si predstavljate dan, da ne bi bili niti za minuto izpostavljeni vsaj eni kemikaliji, pa naj gre za hrano, oblačila ali mestni zrak? Najverjetneje težko, saj je dandanes to prava misija nemogoče. Na žalost vse to ne pomeni nič dobrega za človeško telo, saj na dolgi rok prav te kemikalije vplivajo na spremembe v telesu, lahko povzročajo resne zdravstvene težave, znano je, da nekatere povzročajo raka, alergije, zastrupitve, motnje hormonskega ravnovesja, poškodbe genoma, oslabljen imunski sistem ...

Pri uporabi čistil upoštevajte pravilo manj je več. FOTO: Rattankun Thongbun/Getty Images

Kakšen dolgoročen vpliv ima več kot 40.000 kemikalij, uporabljenih v različnih izdelkih v Združenih državah Amerike, tudi živilskih, na telo, še ni povsem jasno. Po podatkih tamkajšnje agencije za varovanje okolja (EPA), kot je poročal New York Post, jih je bilo namreč manj kot en odstotek temeljito testiranih glede njihovega vpliva na zdravje ljudi. Da imajo negativen vpliv, so sicer že pokazale doslej opravljene različne raziskave.

Škodljiv plinski štedilnik

Prepogosto uživanje hitro pripravljene hrane, ki je med drugim bogata z za zdravje škodljivimi nasičenimi maščobami ter enostavnimi sladkorji, naj bi tako le še slabšalo duševno stanje posameznika. Strokovnjaki jo povezujejo z depresijo, slabšim spominom in padcem kognitivnih sposobnosti pa tudi višjim tveganjem za nastanek demence. Kot rečeno, problem ni le hrana, ampak tudi onesnažen zrak. Slaba kakovost zraka na daljši rok počasi uničuje pljuča.

4,8 % Slovencev je leta 2019 zbolelo za astmo.

Kot tudi pogosto prižiganje sveč, pretirana uporaba čistil v zaprtih in slabo prezračenih prostorih ter, kot smo že pred kratkim poročali v Novicah, tudi plinski štedilniki. »Delež prebivalcev, ki so zboleli za astmo v Sloveniji, je v letu 2019 znašal 4,8 odstotka,« so povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in dodali, da v zvezi z astmo pri otrocih do zdaj pri nas plinski štedilniki niso bili posebej omenjani. »Dejavnikov tveganja za nastanek astme ali sprožitev poslabšanja je namreč veliko, med njimi tudi veliko okoljskih. Vemo, da se pri gorenju tudi na plinskih štedilnikih sproščajo ogljikov dioksid, lahko tudi monoksid, delci (PM 10 in manjši, vključno z ultrafini oz. nanodelci), dušikovi oksidi ... Slednja sta dejavnika tveganja za astmo.«

Za to, da bi v zaprtih prostorih preprečili izpostavljenost dejavnikom tveganja za nastanek astme ali sprožitev njenega poslabšanja, sta zelo pomembna učinkovito prezračevanje prostorov ter odstranitev oziroma zamenjava vseh virov sprožilcev za nastanek astme.

Preudarno z uporabo ponev

Zaradi pretirane izpostavljenosti kemikalijam so na udaru tudi jetra. Še posebno če veliko uporabljate posode s premazom proti prijemanju, slednji vsebuje sledove per- in polifluoroalkilnih snovi – na kratko PFAS –, je konec lanskega leta poročal The Insider. Izpostavljenost določenim kemikalijam PFAS so povezali s povečanim tveganjem za zdravstvene težave, vključno z boleznijo jeter, kronično boleznijo ledvic, visokim krvnim tlakom in nekaterimi vrstami raka.

Zaradi pretirane izpostavljenosti kemikalijam so na udaru jetra.

Raziskava Global Centre for Environmental Remediation je pokazala, da je lahko za zdravje škodljiva že majhna površinska praska na teflonski prevleki: med kuhanjem v takšni posodi se lahko sprosti od nekaj tisoč do 2,3 milijona nevarnih delcev. Zato strokovnjaki svetujejo, da smo pri uporabi tovrstne posode in pred tem tudi pri nakupu bolj previdni, saj lahko nekateri od teh delcev končajo v hrani.

Znanstveniki svetujejo, da, ker se kemikalijam ni več mogoče popolnoma izogniti, jeste več ekološko pridelanih živil, da se izogibate posodam s PFAS in pogosteje zračite prostore, v katerih delate in bivate, pri čiščenju pa ne pretiravate z uporabo agresivnih čistili.