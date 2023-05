Bolni na dopustu. Vam je znano?

Vsak potrebuje odklop, počitnice, dopust, in ko se začne, zbolite! To niti tako zelo redko, kot se vam morda zdi, po nekaterih podatkih naj bi se primerilo 10 odstotkom ljudi. Malce gre za smolo, pa seveda nekaj prepoznanih vzrokov.

Denimo: privoščite si (preveč) alkohola in tudi hrane, lotite se vrste aktivnosti, začenši z jutranjim tekom, za katere nimate ne moči ne kondicije, dolgo ostajate pokonci in posledično premalo spite.

Kriv je tudi stres

Med potovanjem srečujete ljudi in ste izpostavljeni več bacilom in virusom: zaščitite se lahko z masko, zlasti na obljudenih krajih.

Kriv je seveda tudi stres, ki ste mu izpostavljeni na delovnem mestu, na dopustu pa raven stresnega hormona kortizola nenadoma pade: in vi zbolite! Da se to vendarle ne bi zgodilo, se naučite spopadati s stresom, torej redno se gibajte in sproščajte, meditirajte ter poskrbite za dovolj spanca. Pomanjkanje tega je povezano z vnetji v telesu, slabšim delovanjem imunskega sistema. Brez primernega počitka vas imunski sistem ne bo mogel varovati pred okužbami.