Boljša prehrana, boljša kondicija: zdrava prehrana niža tveganje nastanka bolezni srca in ožilja

Obstaja veliko tehtnih zdravstvenih razlogov za kakovostno prehrano, nova raziskava, ki so jo opravili na Harvardu, pa ponuja še enega. Ljudje, ki so jedli v skladu s sredozemskim načinom prehranjevanja, ki ga sestavlja veliko zelenjave, sadja in polnozrnatih izdelkov pa stročnic in rib, so imeli prav tak nivo kondicije kot tisti, ki so naredili 4000 korakov na dan, so pokazali izsledki raziskave, v kateri je sodelovalo več kot 2000 ljudi.

Koristi srcu in tudi telesni pripravljenosti. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Sadje in zelenjava so bogati z vlakninami, ki delujejo kot naravni kurilci maščob in pomagajo pospešiti metabolizem, ter antioksidanti, ki preprečujejo nastanek vnetij in tudi druge zdravstvene težave. Vodilni avtor, dr. Michael Mi, je dejal, da rezultati kažejo, da lahko boljša, kakovostnejša prehrana pomeni tudi boljšo kondicijo. A ker je bila študija le opazovalna, ne moremo sklepati, da dobra prehrana povzroča boljšo telesno pripravljenost, niti ne izključiti obratne možnosti, torej da telesno dobro pripravljeni posamezniki prej izberejo zdravo prehrano, so sporočili raziskovalci.

​

Z uporabo indeksa

Vemo, da zdrava prehrana niža tveganje nastanka bolezni srca in ožilja. Raziskava, v kateri je sodelovalo 2380 Američanov in Američank srednjih let, pa je prav prehrano prepoznala kot ključni dejavnik. Sodelujoči so izpolnili vprašalnik o pogostosti uživanja 126 živil v minulem letu, in sicer v razponu od nikoli ali manj kot enkrat na mesec, do šest ali več porcij na dan. S podatki so ocenili kakovosti prehrane z uporabo indeksa alternativne zdrave prehrane in ocene sredozemske prehrane, obe sta povezani z zdravjem srca. Višji rezultati kažejo kakovostnejšo prehrano s poudarkom na zelenjavi, sadju, oreščkih, stročnicah, ribah in zdravih maščobah ter omejevanju rdečega mesa in alkohola. Pri odraslih srednjih let so bili zdravi prehranjevalni vzorci močno in ugodno povezani s telesno pripravljenostjo tudi po upoštevanju običajnih ravni aktivnosti.

Zdrava prehrana je povezana z boljšim presnovnim zdravjem, to bi lahko bilo eden od načinov, kako doseči boljšo telesno pripravljenost in zmogljivost.

Razmerje je bilo podobno pri ženskah in moških ter bolj izrazito pri mlajših od 54 let, je povedal Mi. Z nadaljnjo analizo so identificirali 24 metabolitov – snovi, ki nastajajo med prebavo in se med vadbo sproščajo v kri –, ki so bili povezani s slabo ali ugodno prehrano in telesno pripravljenostjo. Podatki o presnovkih kažejo, da je zdrava prehrana povezana z boljšim presnovnim zdravjem, kar bi lahko bilo eden od načinov, kako doseči boljšo telesno pripravljenost in zmogljivost, je pojasnil dr. Mi. Raziskovalci so upoštevali starost, spol, skupni dnevni energijski vnos, indeks telesne mase, kajenje, raven holesterola in sladkorja v krvi, krvni tlak in tudi količino telesne aktivnosti.