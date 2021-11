Moški se težje pogovarjajo o duševnih stiskah

November oziroma movember je namenjen ozaveščanju o zdravju moških, predvsem o raku prostate in mod. Pa tudi o duševnem zdravju, ne nazadnje je namen gibanja movember, ki se je začelo leta 2003 v Avstraliji, tudi to, da opozori, da bolezen pri moških ni nujno vedno fizična in da je povsem normalno, da vsakdo kdaj znajde v na videz nepremagljivi stiski ali čustvenem razpotju.

Vse več raka

Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), za rakom vsako leto zboli več kot 12 milijonov ljudi, moški najpogosteje za rakom prostate. Ta je pogost zlasti pri starejših moških, več kot dve tretjini obolelih sta starejši od 65 let. V Sloveniji ga na leto odkrijemo pri 1600 moških, med temi jih umre 400, zaradi pričakovanega staranja prebivalstva pa se bo tudi obolevnost za rakom verjetno še povečevala.

Rak prostate doleti predvsem moške, starejše od 65 let. FOTO: Piksel/Getty Images

Stroka opozarja, da med dejavnike tveganja spada tudi družinska obremenjenost, pri zgodnjem odkrivanju pa ima pomembno vlogo tudi odkrivanje genskih mutacij. Na zgodnji rak prostate opozarjajo pogosto uriniranje, slaboten ali prekinjen tok urina, bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem in krvav seč.

400 moških umre na leto za rakom prostate v Sloveniji.

Če se je rak razširil na druge organe, pa se lahko pridružijo še bolečine v presredku, motnje pri odvajanju blata in motnje ejakulacije, bolečine v kosteh ter splošna oslabelost z izgubo telesne teže. Število primerov se iz leta v leto povečuje tudi zaradi strogega upoštevanja izvida testa, ki pokaže mejne ravni za prostato specifičnega antigena (test PSA). Vsekakor je zgodnje odkrivanje ključno za uspešno zdravljenje, dragocen pa je seveda tudi zdrav življenjski slog.

A kot rečeno, bolezni niso le fizične in duševnim težavam pri moških vsekakor velja nameniti več pozornosti. Bistveno drugače se odzivajo na čustvene stiske, saj se v nasprotju z ženskami izogibajo pogovorom in se raje zatekajo zlorabi substanc in alkohola, kar pa krizo le še stopnjuje. Depresija se pri moških sicer kaže z razdražljivostjo, spremembo vzorca spanja, nezainteresiranostjo za spolnost, izgubo splošne volje, po drugi strani pa je mogoče tudi pretirano ukvarjanje s športom in posvečanje službenim obveznostim tudi zunaj delovnega časa.

V znak podpore movembru si moški pustijo brke.

Znake depresije je vsekakor težje prepoznati pri moškem, zato se tudi zdravljenje začne pozneje, pri nekaterih pa je žal tudi prepozno, saj si v stiski vzamejo življenje. Podatki za Slovenijo kažejo na več kot 400 samomorov na leto, s čimer se uvrščamo na vrh tragične lestvice v Evropi; za samomor se bistveno pogosteje odločajo moški kot ženske.