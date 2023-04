Bolezni ledvic pogosto spregledamo, vplivajo tudi na srce

Ledvice opravljajo v telesu številne pomembne naloge, med ključnimi so čiščenje krvi, proizvajanje urina ter sodelovanje pri uravnavanju krvnega tlaka in tvorjenju rdečih krvnih celic. Zato je ključno, da za ta organ zgledno skrbimo vsak dan in tako preprečujemo obolenja, ki se lahko pojavijo tudi zelo tiho, brez izrazitih simptomov in nas nevarno ogrozijo. Kako ohraniti zdrave ledvice?

Zmanjšajmo vnos soli

Telesna dejavnost je ključna za preprečevanje debelosti, ki lahko nevarno obremeni ledvice, zato vzdržujemo zdravo telesno težo z redno rekreacijo. Organ lahko hudo prizadene tudi diabetes, zato nadzorujemo raven sladkorja v krvi in po potrebi uživamo predpisana zdravila. Povišan krvni tlak je lahko zelo nevaren za ledvice, saj lahko povzroči njihovo okvaro ali pa poslabša že obstoječo ledvično bolezen.

Sestavimo zdrav jedilnik. FOTO: Mediaphotos, Getty Images

Da ohranimo zdrave ledvice, se izogibamo tudi živilom z veliko nasičenimi maščobami, uživamo pa veliko zelenjave in sadja ter vlaknin. Poudarek naj bo na nepredelanih, lokalno pridelanih in sezonskih živilih, v ospredju naj bo sredozemska prehrana. Ledvice bomo obvarovali tudi tako, da zmanjšamo vnos soli oziroma obremenitev z minerali: največ šest gramov na dan dopuščajo zdravniki, veliko pa naredimo že z izogibanjem uživanja industrijsko pripravljenih jedi.

Pijemo veliko tekočine, predvsem vode in nesladkanega čaja, in tako spodbujamo prečiščevalno funkcijo ledvic. Te bodo vesele tudi vode s sveže stisnjenim limonovim sokom, ki pomaga raztapljati ledvične kamne. Opustimo kajenje, saj povzroča krčenje žil in zmanjša prekrvitev ledvic!

Pogosto jo spregledamo

Kot rečeno, ledvične bolezni lahko potekajo brez izrazitih znakov, ob letošnjem svetovnem dnevu, ki je vsak drugi četrtek v marcu, tokrat pod geslom Zdravje ledvic za vse, pa so strokovnjaki opozorili, da ima kronično ledvično bolezen (KLB) 10 odstotkov odraslega prebivalstva, kar 90 odstotkov pa jih ne ve za težave!

Prizadeto je delovanje vseh organov in tkiv.

Kajenje je zelo nevarno za ledvice, zato ga opustimo! FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

Bolezen najpogosteje povzročajo sladkorna bolezen in povišan krvni tlak, debelost, kajenje, srčno-žilne bolezni ter nekatere dedne in avtoimunske bolezni, poudarja doc. dr. Andrej Škoberne, dr. med., predsednik Slovenskega nefrološkega društva, s KO za nefrologijo v UKC Ljubljana: »KLB sprva povzroča zelo malo težav, zato jo pogosto spregledamo. Bistvenega pomena je, da ledvične bolezni aktivno iščemo pri vseh skupinah s povečanim tveganjem. KLB vpliva na delovanje tako rekoč vseh organov in tkiv, še najbolj pa srca in žil.«

Ni celovite obravnave

Kot pojasnjuje prim. Matija Cevc, dr. med, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, s KO za žilne bolezni v UKC Ljubljana, je ena od pomanjkljivosti sodobnega zdravstva, da posameznika ne obravnava dovolj celovito. »Vedno znova se izkaže, da je povezanost srca in drugih organov izjemno velika. Medsebojni vpliv ledvic in srca pri tem ni izjema.

10 odstotkov odraslih ima kronično ledvično bolezen.

T. i. kardiorenalni sindrom ima 40–50 odstotkov bolnikov s srčnim popuščanjem, sindrom pa zajema spekter motenj, pri katerih lahko akutna ali kronična disfunkcija enega organa povzroči akutno ali kronično disfunkcijo drugega organa,« je pojasnil. Srce je tesno povezano z ledvicami, če začne srce pešati kot črpalka, to povzroči zmanjšan pretok krvi skozi ledvice, kar se lahko pokaže s pešanjem delovanja ledvic. »Po drugi strani, kadar ledvice niso več sposobne v zadostni meri uravnavati izločanja odvečnih snovi in tekočin iz telesa, te zastajajo in se kopičijo, kar seveda vpliva tudi na srce,« še poudari prim. Cevc.