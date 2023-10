Bolezen starejših ljudi

Osteoporoza je bolezen, pri kateri kosti postanejo šibke in nagnjene k zlomom, simptomi pa se pred zlomom običajno ne pojavijo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje tveganja, zlasti pri ženskah po menopavzi in starejših osebah.

»Osteoporozo zaradi poteka in pogostosti imenujemo tudi tiha epidemija,« pojasnjujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos. »Je sistemska skeletna bolezen, ki močno poslabša kakovost življenja obolelega. Prizadene vsako drugo žensko in vsakega petega moškega po 50. letu in je prav zaradi visoke pojavnosti in poteka velik javnozdravstveni problem. Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v Sloveniji lani 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo, kar je 5,4 odstotka prebivalcev, vendar jih kar približno 60 odstotkov nima diagnoze, torej tudi ne zdravljenja.«

Osteoporoza je bolezen, pri kateri kosti postanejo šibke in nagnjene k zlomom. FOTO: Eranicle, Getty Images

Osteoporoza se redkeje pojavlja pri mlajših ljudeh in moških, najpogosteje pa, kot rečeno, pri ženskah po menopavzi, saj hormonske spremembe vplivajo na kostno gostoto. »Postmenopavzalne ženske kostno maso izgubljajo s hitrostjo 2–5 odstotkov na leto, do 10 let po začetku menopavze. Upad kostne mase se nato stabilizira. Starost je pomemben dejavnik tveganja, saj se z leti mineralna kostna gostota običajno zmanjšuje. Kost je rezervoar mineralnih snovi in elementov, med katerimi je najpomembnejši kalcij. Največjo kostno maso dosežemo do 30. leta starosti, med 35. in 45. letom se ohranja, nato pa začne tako pri ženskah kot pri moških upadati za 0,3–0,5 odstotka na leto.«

Zgodnja preventiva

Tudi dednost lahko vpliva na pojav osteoporoze, pomembni pa so še drugi dejavniki, kot so življenjski slog, prehrana, dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil, nizek indeks telesne mase, pomanjkanje vitamina D in kalcija, telesna neaktivnost, kajenje in uživanje alkohola: »Z osteoporozo so povezana tudi nekatera bolezenska stanja, kot so motnje v delovanju ščitnice in obščitnic, motnje v absorpciji hranil iz črevesja in podobno. Izguba kostne mase je sicer normalen in pričakovan proces, ki je pogojen s starostjo. Problem nastane, če je kostna masa že na začetku zelo nizka. Je pa tveganje za osteoporozo kot bolezenski pojav večje, če v obdobju tvorbe kosti te niso dosegle največje mase.«

Prehrana mora vsebovati dovolj vitamina D in kalcija. FOTO: Bit245, Getty Images

Jasno je torej, da lahko osteoporozo tudi preprečimo ali pa vsaj občutno zmanjšamo tveganje zanjo z zdravim življenjskim slogom, predvsem z zadostnim vnosom kalcija in vitamina D, telesno aktivnostjo ter opustitvijo kajenja in zmanjšanjem uživanja alkohola. »Preventiva se začne že v mladih letih s pravilno prehrano in dovolj telesne aktivnosti, ki podpirata razvoj močnih kosti,« poudarjajo v Medicinskem centru Barsos in dodajajo, da zdravljenje osteoporoze vključuje zdravila, ki preprečujejo dodatno izgubo kostne gostote in posledično zmanjšujejo verjetnost zlomov: »Za zdravljenje osteoporoze se zdravniki odločijo na osnovi merjenja mineralne kostne gostote, dokazanih osteoporotičnih zlomov in ocene dejavnikov tveganja. Pri zdravljenju običajno ni mogoče popraviti oziroma nadomestiti izgubljene kostne mase, je pa mogoče preprečiti nadaljnje poslabšanje in zmanjšati tveganje za zlome. Pri zdravljenju upoštevamo vrsto in stopnjo osteoporoze, spol, starost, morebitne druge zdravstvene težave, rezultate krvnih preiskav in tveganja za razvoj drugih bolezni.«

Stroka bo tudi na današnji svetovni dan osteoporoze, ki ga zaznamujemo od leta 1996, poudarjala pomen močnih in zdravih kosti ter ozaveščala o tveganjih za pojav bolezni.