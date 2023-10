Bolečino je mogoče odpraviti ali omiliti tudi z alternativnimi načini

Bolečina je neprijeten občutek, ki ga doživimo zaradi vzdraženja receptorjev za bolečinske dražljaje. Njeno dojemanje je pri posamezniku povezano z genetiko, čustvi, osebnostjo in življenjskim slogom pa tudi z izkušnjami. Zdravniki stopnjo bolečine ocenjujejo z lestvico od 0 do 10. Poznamo akutno (razvije se v kratkem času in pojavi na hitro), kronično (traja dlje, pride in mine), nevropatsko (po poškodbi kože, mišic, kosti), funkcionalno (bolečina, pri kateri ni očitnih poškodb ali deformacij telesa) in še nekatere druge vrste.

Fiziološka bolečina ima obrambno vlogo, saj nas opozarja, da je s telesom nekaj narobe. Patološka je kronična in nas ovira v vsakdanjem življenju. Lahko je tudi prenesena, kar pomeni, da nas namesto notranjega izvora bolečine boli nekaj drugega na površini telesa. Nociceptivna bolečina je bolečina, ki jo povzroča poškodba tkiva.

Pozitivno razmišljanje Včasih je ščepec optimizma dovolj, da se začnemo počutiti bolje. Raziskave kažejo, da osredotočanje na bolečino to le še okrepi. Poleg tega nas razmišljanje o težavah in tem, česa ne zmoremo, spravlja v slabo voljo, dolgotrajno negativno razmišljanje pa lahko pripelje tudi do resnih stanj, kot je depresija. Pozitivno razmišljanje okrepimo z dnevnikom hvaležnosti, v katerega vsak dan zapišemo, za kaj vse smo hvaležni.

Namesto zdravil

Učinkovito jo odpravimo z zdravili, ki imajo ob dolgotrajni uporabi lahko neprijetne, celo škodljive stranske učinke. Pri artritisu, bolečinah v hrbtu in drugih kroničnih bolečinah, ki vplivajo na vsakdanje življenje, je dobro najti dodaten način za lajšanje. Raziskave ugotavljajo, da jo je mogoče odpraviti ali pa vsaj omiliti z različnimi miselnimi in dihalnimi tehnikami, denimo jogo in meditacijo. Te tehnike oziroma terapije vključujejo telo in um, enako kot bolečina, znanstveniki predvidevajo, da so prav zato pri odpravljanju bolečin tako učinkovite.

Stres občutek bolečine še ojača. FOTO: Fizkes/Getty Images

Tehnika, ki jo pogosto uporabimo že nagonsko, je globoko dihanje. Osredotočite se na dih in globoko vdihnite. Dih zadržite za nekaj sekund, nato izdihnite. Med izdihovanjem si lahko predstavljate, da izdihujete bolečino iz telesa. Dobro deluje sproščanje. Zaprite oči in sprostite vse mišice. Ne razmišljajte o ničemer. Osredotočite se na dih. Ko začutite bolečino, recite stop, in začnite globoko dihati. Ponavljate 10 do 20 minut. Ko končate, z zaprtimi očmi posedite še dve do tri minute. Nato odprite oči in mirno sedite še kako minuto.

Meditacija

Učinkovita je tudi meditacija. Sedite na tla v udoben položaj in zaprite oči. Globoko dihajte in se osredotočajte na dih. Že prej si pripravite nežno meditativno glasbo ali zvoke narave. Predajte se občutkom, ki vam jih zvoki vzbujajo. Predstavljajte si, da ste nekje v naravi, v okolju, ki vas pomirja in v katerem se počutite varno. Joga in taj či vključujeta nadzorovanje dihanja in meditacijo, poleg tega pa še vaje, s katerimi razgibamo telo in učvrstimo mišice. S pomočjo ene ali obeh tehnik boste lažje obvladovali bolečino.

Zaprite oči in sprostite vse mišice. FOTO: Getty Images

Izberite aktivnost, v kateri uživate – vrtnarjenje, kuhanje ali kaj tretjega. Med opravljanjem aktivnosti bodite popolnoma v sedanjem trenutku. Osredotočite se na vsako podrobnost dogajanja. Opazujte, kako se s čuti in čustvi odzivate na dogajanje okoli vas.