Bolečine v križu: kaj so vzroki zanje

Vzrokov za bolečine v križu je lahko veliko, za uspešno odpravljanje težav in zdravljenje pa je seveda ključno odkrivanje ozadja. Naloga križa je namreč podpiranje zgornjega dela telesa, zato je ključno, da ustrezno skrbimo zanj, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je v spodnjem delu hrbta veliko različnih struktur, ki lahko povzročajo težave.

Nepravilni gibi

Bolečina je lahko ostra, utripajoča, morda je topa, blaga in vztrajna ali takšna, ki nas povsem ohromi. Včasih je njen izvor jasen, denimo, ko se pojavi neposredno ob poškodbi ali neustreznem gibu, včasih pa se zdi iskanje vzroka prava misija nemogoče. Več možnosti za pojav bolečine imajo posamezniki s čezmerno telesno težo, kadilci, tisti, ki se ne gibajo redno in dneve predvsem presedijo, in starejši, nezanemarljivo vlogo ima dednost.

Bolečine v križu pogosto spremljajo nosečnost.

Razlog je morda celo osteoporotični zlom, ki ga lahko povzroči že manjši padec, ob pojavu težav, ki vztrajajo, je vsekakor smiselno obiskati zdravnika, ki bo presodil o potrebnih diagnostičnih postopkih in uvedel terapijo. Zelo pogost vir bolečine je išias, ki lahko poleg bolečine povzroči še mravljinčenje in otrplost nog. Ob nenadnih premikih, denimo nepravilnih dvigih, se lahko nenadoma zakrčijo mišice v spodnjem delu hrbta, pogost krivec za bolečine je še artritis, ki ga med drugim zdravimo z nesteroidnimi protivnetnimi sredstvi.

Izvor bolečine morda niti ni v predelu hrbtenice, lahko so krivi ledvični kamni, utrujenost, fibromialgija, tumorji, okužbe in nosečnost, pri kateri bolečine povzroča prenašanje dodatnega bremena.