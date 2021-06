Boj z nadležnimi komarji

Košarkarska legenda Ivo Daneu ne gre nikamor brez repelenta.

Piki niso samo nadležni, pomenijo tudi zdravstveno tveganje. FOTO: Kwangmoozaa/Getty Images

8-urno zaščito daje naravni repelent orphea safari na osnovi citriodiola.

Bzzzz ... Saj veste, gledate tekmo in navijate, ko vam okoli ušesa pribrenči komar, ta zagotovo spada med najbolj osovražene insekte, pa naj bodo naši ali tigrasti. Teh nekoč v naših krajih nismo poznali, a so se, ko so jih zanesli v Slovenijo, prilagodili in začeli povzročati težave tudi pri nas. Letos je posebno leto za komarje, s pravim navalom se spopadamo.Pik tigrastega komarja – ti pikajo le podnevi, kar pri naših opazimo izjemoma – lahko povzroči oteklino, srbenje in bolečino, še posebno pri občutljivih ljudeh. Piki pa niso samo nadležni, ampak pomenijo tudi zdravstveno tveganje, ker se običajno hranijo na več gostiteljih, lahko prenašajo številne viruse, bakterije in parazite. Najbolj pomembno je, da ne ustvarjamo razmer za razmnoževanje komarjev: ti odlagajo jajčeca v mirujočih vodah, ki so v raznih posodah ob hišah. Če je komar, ki odlaga jajčeca, okužen, se virus prenese tudi na jajčeca in nato na novega komarja.Vsekakor pa je dobro poskrbeti za ustrezno zaščito pred njimi pa tudi pred klopi, ki prežijo na nas že med sprehodom po mestnem parku in so lahko nevarni, saj nas lahko okužijo z boreliozo ali klopnim meningoencefalitisom. Nosimo oblačila svetle barve z dolgimi hlačnicami in rokavi (tako bomo pokrili čim več kože in se obvarovali ne le pred nadležnimi krvosesi, temveč tudi pred morebitnimi sončnimi opeklinami), izpostavljene dele pa zavarujemo s sredstvi proti komarjem (in klopom).Izbiramo med naravnimi in sintetičnimi odganjalci insektov, pri slednjih običajno uporabljajo sintetične aktivne snovi, npr. ikaridin in dietiltoluamid (DEET), ki sta do človeka in kože neprijazni in precej agresivni kemikaliji.V visoki koncentraciji se priporočata predvsem v tropskih krajih. Če je le mogoče, izbiramo do zdravja in okolja prijazne repelente, take, ki so izdelani iz naravnih eteričnih olj, katerih vonj insektom in žuželkam smrdi in jih odganja, a koža pri tem ne bo trpela, saj je naravne učinkovine ne razdražijo. V izdelkih znamke Orphea, uvoznik za Slovenijo je podjetje Kemikal, je naravna aktivna sestavina citriodiol, izvleček limonovega evkaliptusa, ki velja za najučinkovitejše sredstvo za odganjanje ne le (tigrastih) komarjev, ampak tudi klopov: velja za najboljšo in tudi časovno najdaljšo zaščito, tudi do osem ur zdrži. Zaščitno delujejo tudi cedra, sivka, cimet.Če vas komar vendarle preseneti, si pike lajšajte z losjonom omenjene blagovne znamke, pomaga tudi pri ožigih meduz, poskrbeli so tudi za najmlajše oziroma nežno otroško kožo, in sicer z linijo Orphea Bambini. In še dobra novica za tiste, ki ne marate izrazitih vonjav – Orphea ponuja tudi takega brez vonja.