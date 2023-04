Boj s stresom: pogovor dela čudeže

Redna rekreacija, četudi le v obliki krajšega sprehoda v naravi, udeležba na različnih sprostitvenih delavnicah, pogovor s prijateljem ali sodelavcem ali pa, če res ne gre drugače, obisk strokovnjaka. Tako lahko na kratko strnemo načine, s katerimi lahko ublažite ali pa celo odpravite stres.

Po naporni službi se raje odpravite na sprehod, kot da se zleknete na kavč. FOTO: Lazy_bear/Getty Images

Da vas ta vse bolj muči, se na začetku niti ne zavedate. Tiste prve težave, denimo bolečine v želodcu, glavobole, težave v spolnosti, pospešeno dihanje ali bolečine v mišicah, boste pogosto pripisovali utrujenosti od dela ali skrbi za družino. A kot poudarjajo strokovnjaki, se tem prvim fizičnim znakom lahko hitro pridružijo še duševni pa tudi spremembe v vsakodnevnem vedenju.

Na primer, da se težko skoncentrirate, ste stalno v strahu ali napetosti ali pa pozabljate na načrtovane opravke. Pridružijo se še nespečnost, prenajedanje in pogosto vdajanje alkoholu. Slednji vas morda res sprosti, a vam hkrati da lažno upanje, da so vsi problemi, s katerimi se vsakodnevno soočate, izginili. Takoj ko ste spet trezni, se ti vrnejo, z njimi pa seveda tudi stres.

Vpliv na zdravje Stres lahko vodi v številne zdravstvene težave, denimo prebavne (čir, driska, zaprtost, izguba teka, pretirana ješčnost), motnje srca in ožilja (visok krvni tlak, motnje srčnega utripa) ter tudi motnje imunskega sistema (sladkorna bolezen, nekatera rakava obolenja) in duševne motnje (zloraba psihoaktivnih snovi in s tem odvisnost, anksiozne motnje in depresija).

Ko vas omenjeni simptomi napadejo, je skoraj že prepozno. Človeka pogosto ustavi šele kakšna blažja ali pa, bog ne daj, hujša bolezen, zato se je temu dobro izogniti, in sicer tako, da različnim stresorjem ali stresnim dejavnikom ne dovolite, da vam pridejo do živega oziroma se pred njimi pravočasno zaščitite. Zelo pomembno je, da si vzamete čas zase, da se ne zanemarite: skrbite za redno, zdravo in uravnoteženo prehrano, vsak dan se rekreirajte, poskrbite za dovolj spanca (strokovnjaki priporočajo osem ur na dan) in se izogibajte stresnim situacijam. Uporabljate različne sprostitvene tehnike.

Morda boste v trenutkih, ko boste zelo nemirni in živčni, pomislili, da to, kar doživljate, ne zanima nikogar. A to ne drži. Strokovnjaki pravijo, da je zelo dobro, da se o svojih težavah, ki se v vas zajedajo vsak dan, pogovorite, z družinskim članom ali prijateljem. Ne samo da vam bodo prisluhnili, morda vam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se morda tudi sami spopadali s podobnimi. Tako boste spoznali, da niste sami in da obstajajo rešitve.

Ko boste o težavah govorili s prijatelji, boste spoznali, da niste sami in da obstajajo

rešitve.

Na koncu poudarimo, da poiščite pomoč strokovnjaka, če se nikakor ne znate rešiti iz objema stresa oziroma ne zmorete uspešno predelati vsega, kar negativno vpliva na vaše življenje.