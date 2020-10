Bogate in hranljive kreme za jesen

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zvečer moramo obraz temeljito očistiti. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Dnevna in nočna

Idealen zaveznik lepote v hladnejšem delu leta je olje, ki krepi naravni zaščitni plašč kože.

Kožo redno in dosledno negujemo vse leto, a se nega spreminja z letnimi časi. V dnevih, ko postaja hladneje, je naša koža videti bolj siva, brez leska, suha. Zato poskrbimo za bogatejše, bolj mastne kreme, ki so obenem tudi bolj hranljive. Izbiramo med kremami, namenjenimi negi bolj suhe kože, svetujejo strokovnjaki.Če pa imate sicer bolj mastno kožo, običajni kremi, ki jo uporabljate, dodajte nekaj kapljic olja. Slednje je po mnenju marsikatere kozmetičarke idealen zaveznik v hladnejših mesecih, saj je bogato z maščobnimi kislinami, ki jh koža potrebuje za krepitev naravnega zaščitnega plašča, obenem pa preprečuje dodatno izhlapevanje vode.Ker moramo poskrbeti za hidratacijo, dodaten korak v negi nikakor ne bo odveč. Če imate radi serume, izberite takega, ki bo popravil stanje po poletju, torej formule, ki poskrbijo za enakomeren ten ter so bogate s kislinami AHA in BHA pa tudi hialuronsko kislino, sestavino, ki jo je sicer dobro uporabljati vse leto. Ne smemo pozabiti niti na maske: njihova bogata, kremasta tekstura je super in dokaj hitra rešitev za sivo in izsušeno kožo.Uporabljate samo dnevno kremo? Strokovnjaki za nego kože menijo, da bi morali tudi nočno, zlasti če je vaša koža suha in ste starejši od 30 let. In zakaj naj bi potrebovali dve, dnevno in nočno? Uporaba je povezana z bioritmom kože, pravijo in še, da vsebujeta različne sestavine. Dobra dnevna krema vsebuje zaščito pred UV-žarki ter se lahko uporablja tudi kot podlaga za ličila. Vsebuje še antioksidante, ki varujejo pred prostimi radikali in ohranjajo lipide, ki jih koža potrebuje za izgradnjo obrambnega sistema. Krema, ki jo na obraz nanesemo zvečer, pa omogoča regeneracijo kože in popravlja škodo, nastalo čez dan, ko smo bili izpostavljeni škodljivim snovem iz okolja.Nočna ima navadno bogatejšo teksturo, anti-age učinek, ki stimulira obnovo celic, vrača elastičnost in blaži nastanek gub; neguje, vlaži in pospeši nastajanje kolagena, izboljšuje cirkulacijo, kožo gladi in mehča. A preden nanesemo nočno kremo, moramo kožo dodobra očistiti – vseh ličil in nečistoč, ki so se nabrale čez dan. Šele v tem primeru bo lahko učinkovito delovala.