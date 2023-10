Blažijo vnetje, krepijo spomin

Telo maščobnih kislin omega 3 ne more proizvesti samo, zato je bistveno, da jih zaužijemo s hrano. Dokazano je, da blažijo vnetje in zmanjšujejo tveganje za nastanek različnih bolezni, tudi srca in artritis.

Maščobne kisline omega 3 v modrih ribah lahko pomagajo nižati raven trigliceridov, znižati krvni tlak in preprečiti nastanek krvnih strdkov. Ameriško združenje za srce priporoča uživanje vsaj dveh obrokov rib na teden, zlasti mastnih, kot so losos, skuša in sardela. Maščobne kisline omega 3 so bistvene za zdravje možganov; raziskave so pokazale, da lahko uživanje mastnih rib izboljša kognitivne funkcije in tudi spomin, poleg tega pa blaži simptome depresije in tesnobe ter zmanjša tveganje za demenco in alzheimerjevo bolezen: maščobne kisline omega 3 lahko preprečijo kopičenje amiloidnega plaka v možganih.

Sardine spadajo med plave ribe. FOTO: Getty Images

Delujejo protivnetno, kar koristi obolelim z artritisom.

Pestra izbira

Delujejo tudi protivnetno, kar koristi obolelim z artritisom pa tudi astmatikom, ter preprečujejo degeneracijo makule, ki je vodilni vzrok slepote, torej lahko uživanje plavih rib pomaga zaščititi vid.

Kako pogosto naj bi jih jedli? Enkrat do dvakrat na teden, priporočajo strokovnjaki z Nacionalnega portala o hrani in prehrani, a pri tem velja pazljivost, saj lahko ribe in ribji izdelki vsebujejo zdravju škodljiva onesnaževala: »S pestro izbiro manjših rib, kot so sardela, sardon, skuša, mol, špar, postrv, cipelj, orada, morski list, ki so kratkožive in nižje v prehranjevalni verigi, lahko ta tveganja za zdravje bistveno zmanjšamo,« zapišejo na spletni strani. Z morebitnimi škodljivimi onesnaževali so praviloma bolj obremenjene dolgo živeče, večje ter roparske ribe. Najbolje je, da ne jemo ves čas iste vrste rib in ne presežemo priporočenega vnosa.

Plave ribe ne vsebujejo le omenjenih maščobnih kislin, temveč tudi beljakovine, ki so pomembne za vzdrževanje mišične mase in podporo imunski funkciji, in vitamina D, ki je pomemben za zdravje kosti in imunskega sistema. V njih je še fosfor, ki je pomemben za zdravje kosti in pomaga telesu proizvajati energijo.