Blaži slabost in greje

Na stotine let se ingver uporablja v zdravilne namene: blaži slabost, izboljšuje prebavo in lajša najrazličnejše bolečine. Ugodno vpliva na metabolizem, zlasti pri obolelih za sladkorno boleznijo, deluje tudi proti strjevanju krvi, protivnetno, pa diuretično, torej pospešuje mokrenje, in tudi protimikrobno (uničuje patogene mikroorganizme), niža holesterol in krvni tlak. Najbolj znana sestavina je gingerol, prav ta spodbuja prebavo in lajša napihnjenost ter krče.

Že stoletja ga uporabljajo za lajšanje kašlja.

Najpogosteje uporabljamo svežega, poznamo pa tudi suhega, v prahu. Ima edinstven okus, obenem je sladkast in pekoč. Uporabljamo surovega ali kuhanega, dodajamo ga zelenjavi, denimo v juho, pa mesu, za še močnejši okus in še večje zdravstvene koristi ga pomešamo s česnom. Morda še najbolj znan je ingverjev čaj, ki krepi, greje, izboljšuje razpoloženje in tudi pomaga pri hujšanju, saj daje občutek sitosti. Pripravimo ga tako, da ingver naribamo (eno žličko) ter prelijemo z vrelo vodo (2,5 dl) in kuhamo deset minut, po želji lahko dodamo meto, nato precedimo in po želji osladimo z medom. Čaj naj bi pomagal tudi ženskam z bolečimi menstruacijami. Koristi pri boleznih dihalnih poti, olajša izkašljevanje in krepi telo.

Učinkovit je proti jutranji slabosti v nosečnosti. FOTO: Getty Images

Kot rečeno, preprečuje slabost, ker prvenstveno deluje na prebavni sistem, ne povzroča omamljenosti kot nekateri farmacevtski pripravki proti tej tegobi. Da učinkovito lajša slabost, potrjujejo stoletja uporabe ingverja, navdušenje posameznikov, ki so ga preizkusili, pa seveda znanstvene raziskave. Test danskih mornarjev je razkril, da so imeli tisti, ki so pol ure pred izplutjem na razburkano morje vzeli kapsule ingverja, manj težav z morsko boleznijo kot tisti, ki so dobili placebo; bruhanja je bilo manj za 72 odstotkov, zaščita je trajala okoli štiri ure. Učinkovit je tudi proti jutranji slabosti med nosečnostjo, a nosečnice naj se pred uporabo ingverja vedno posvetujejo z zdravnikom oziroma ginekologom.

In tudi zunanje ga lahko uporabljamo, denimo na laseh, predvsem koristi pri prhljaju; naribanega pomešamo z jojobo v gosto pasto in nanesemo na lase, speremo po 10–15 minutah, še prej, če nas peče. Najbolje je narediti preizkus na majhnem delu lasišča. Kot rečeno, ingver greje, pa tudi izboljšuje cirkulacijo, pretok krvi, dobro vpliva na boleče in utrujene mišice. V ta namen štiri žlice naribanega ingverja ovijemo v bombažno vrečko ali krpo, ki jo zavežemo, ter položimo v vodo za kopel. Medtem ko se namakamo, bo opravil svoje.