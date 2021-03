Blagodejna za odraščanje

Hitro usvojijo njene osnove, če jih znamo predstaviti na zabaven in privlačen način.

Jogijski položaji (asane) so najbolj zabaven del in otroci v njih uživajo, a joga je še mnogo več, zato je Ana Kersnik Žvab v njeno izvajanje nevsiljivo vpletla še tehnike dihanja, sproščanja, čuječnosti in meditacije. A čeprav je vse prilagojeno otrokom in je izvedba varna, se je treba pred vadbo obvezno pogovoriti s pediatrom, sploh v primeru zdravstvenih težav, poudarja. »Priročnik so pregledali in pohvalno ocenili strokovnjaki splošne in alternativne medicine, vendar je kljub temu pomembno, da ste o zdravstvenem stanju svojih otrok v navezi s svojim pediatrom, ki skrbno spremlja njihov razvoj.«

Privlačna, ker je zabavna

Joga poskrbi za lažje soočanje z življenjskimi izzivi in preizkušnjami.

Izziva se je lotila mednarodno priznana jogistka, slovenska predstavnica pri svetovni zvezi za jogo, avtorica več priročnikov o tej veščini. Spodbuda je prišla od vzgojiteljev, učiteljev in staršev, ki želijo vaditi jogo z otroki v igralnicah, učilnicah ali doma, pravi.Povezala se je tudi s starši otrok z avtizmom in s starši hiperaktivnih otrok ter njihova opažanja in mnenja upoštevala pri pripravi joge za malčke in učence nižje stopnje osnovne šole.»Joga otrokom pomaga pri pravilni drži, usvojitvi pravilnega dihanja ter razvoju motoričnih sposobnosti pa tudi kreativnosti. Prav tako pripomore k boljši samopodobi in večji samostojnosti. Z njeno pomočjo se razvijajo na vseh ravneh in to znanje jim ostane za vedno.« Želi si, da bi se z jogo seznanili vsi otroci in tako vzljubili zdrav način življenja, kar je dobra popotnica za vse življenje.Otroci veliko sedijo, kar zavira tako pretok energije in limfe po telesu kot cirkulacijo, pojasnjuje. »Sedenje ni povezano le s šolo, veliko presedijo tudi med vožnjo z avtobusom, avtom, v čakalnicah in drugje. V preteklosti so se veliko več gibali, s čimer so pospešili pretok krvi po telesu, kar dobro vpliva na regeneracijo in tudi kroženje energije. Če smo pri miru ali celo večinoma v sedečem položaju, večina energije zastaja v predelu bokov, zadnjice in trebuha. Pri otrocih se to ne pozna toliko pri povečani teži, so pa utrujeni, hitro ostanejo brez koncentracije, so nezainteresirani in celo bolehni.«Joga poskrbi za ustrezno držo, kar vpliva na pravilen položaj organov v telesu in boljše celostno počutje in zdravje, pojasnjuje Ana Kersnik Žvab. Po strokovnih mednarodnih raziskavah blagodejno vpliva na odraščanje, razvijanje motorike, s tem pa na boljše obvladovanje telesa, na izboljšanje ravnotežja in koordinacije pa tudi na koncentracijo. Otroci, ki izvajajo jogo, so bolj pozitivno naravnani in umirjeni.»Prilagojena joga je primerna oziroma priporočljiva tudi za hiperaktivne in avtistične otroke, seveda naj se starši pred izvajanjem posvetujejo z osebnim pediatrom. Ker se lahko izvaja doma, so otroci bolj sproščeni, kar je še posebno dobro za avtiste, ki potrebujejo več manevrskega prostora in notranji mir.«Svoje znanje in izkušnje je sogovornica zbrala v svojem najnovejšem priročniku, ki ga je naslovila Moja prva joga – magični svet joge za otroke. Skrbno in natančno opisani jogijski položaji so opremljeni z nazornimi fotografijami. Opisane so tudi dihalne tehnike, ki otrokom ne pomagajo le pri jogi, temveč v vsakodnevnem življenju pri soočanju z različnimi izzivi – prav pravilno dihanje nam namreč omogoča, da se lažje spoprijemamo s stresnimi situacijami. Prav tako so predstavljene tehnike sproščanja in umirjanja, prilagojene otrokom.