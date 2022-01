Blag potek covida lahko povzroči dolgotrajne poškodbe možganov

Mnogi, ki okužijo z novim koronavirusom, imajo blage simptome, pri nekaterih pa je potek bolezni težji in potrebujejo bolnišnično oskrbo. A nedavna študija raziskovalcev univerze Yale, ki jo strokovnjaki sicer še niso potrdili (to povzema portal deseret.com, ki se sklicuje na bioRxiv), pa pravi, da možganske poškodbe niso omejene le na najtežje poteke bolezni covid 19. Biomarkerje, ki kažejo na možganske poškodbe, so zaznali tudi pri bolnikih z blagim potekom bolezni.

Zakaj je to pomembno? Dr. Akiko Iwasaki, imunolog z medicinske fakultete univerze Yale, je za NBC Connecticut povedal, da bi s študijo lahko ugotovili, kdaj se začnejo simptomu covida 19 in zakaj bi lahko ljudje utrpeli dolgotrajno poškodbo možganov po preboleli blažji obliki bolezni. Raziskovalci že vse od začetka pandemija analizirajo povezavo med covidom in poškodbami možganov. Ti primeri sicer niso pogosti, a se dogajajo.

Študija, objavljena v medicinski reviji JAMA Network Open oktobra lani, je pokazala, da ljudi po prebolelem covidu pogosto muči izguba spomina in imajo težave z zbranostjo, kar imenujejo tudi 'možganska megla'. Ločena študija, ki je bila objavljena v reviji Lancet Psychiatry aprila 2021, pa je pokazala, da so pri četrtini bolnikov s covidom 19 diagnosticirali nevrološke ali psihološke težave v obdobju šestih mesecev po okužbi.