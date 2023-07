Bistveno je gibanje

Bolečine v kolenu vas lahko povsem ohromijo. Če ste prej lahko prehodili več kilometrov, vam po pojavu bolečin uspe le še kak kilometer. Prav tako postane težaven že vsak počep, pa četudi se samo sklonite, da bi denimo med kuhanjem pogledali, kako se je v pečici spekla vaša priljubljena jed.

Vzroki za bolečino v kolenu so lahko različni, vse od obrabe pa do poškodb (denimo raztrganine meniskusa). Da boste res prepričani, v čem je težava, je zagotovo najbolje obiskati zdravnika. Ta vam bo tudi svetoval nadaljnje korake. Nekaterim bo morda pomagala že fizioterapija, drugi pa se bodo zelo težko izognili operaciji.

A kot poudarjajo strokovnjaki, se je ne glede na to dobro držati nekaj pomembnih pravil, kaj početi in česa ne v primeru bolečin v kolenu. Pa začnimo z gibanjem. Večina zmotno mislil, da bo v takih primerih pomagal počitek. Če boste namreč obsedeli, boste oslabili mišice, kar bo posledično povečalo možnost za nastanek vnovične poškodbe. Zato preverite, kateri način vadbe bi vam v takem primeru najbolj ustrezal, in se ga držite. Pa nasvet se obrnite na svojega zdravnika ali fizioterapevta. Vsekakor se izogibajte intenzivnim vajam, kot so tek, skakanje ali kikboks. Še bolj pa izpadnim korakom ter globokim počepom.

Pomagajte si s kompresijskimi povoji ali opornicami. FOTO: Lightfieldstudios/Getty images

Prav tako več telovadite. Tako imenovane kardiovaje, ki krepijo srčno mišico, so pomembne tako za uravnavanje telesne teže kot ohranjanje splošnega dobrega počutja. Med drugim izberite hojo, plavanje, vodno aerobiko in sobno kolesarjenje. Za krepitev sklepov delajte še vaje z utežmi, ki vam bodo pomagale tudi pri ohranjanju gibljivosti mišic.

V primeru bolečin v kolenu se vam lahko kaj hitro zgodi, da klecnete ali padete, to pa lahko povzroči še dodatne poškodbe v kolenu. Zato doma zmanjšajte možnosti, da bi se kje spotaknili, pri hoji po stopnicah se primite za ograjo, če pa morate kaj vzeti z višine, si pri tem pomagajte s trdno lestvijo ali stabilnim stolom. Za lajšanje bolečin v kolenu, ki jih povzročijo manjše poškodbe, sledite navodilu RICE – rest, ice, compression in elevation. Oziroma v slovenskem prevodu počitku, ledu, stiskanju in dvigu. »Poskrbite za počitek kolena, nanesite led, da zmanjšate oteklino, nosite kompresijski povoj in imejte koleno dvignjeno,« je kratek in jasen strokovni nasvet.

Ob vsem naštetem pazite še na telesno težo, saj bodo, če bo ta previsoka, kolena še bolj trpela. Prav tako se ne sramujte uporabe pohodnih palic ali denimo bergel. In niti kolenskih opornic. Obremenitev kolen lahko zmanjšate tudi z oblazinjenimi vložki za čevlje. Prvih 48 do 72 ur po poškodbi kolena uporabite hladen obkladek, da ublažite oteklino in omrtvičite bolečino. Pri tem si lahko pomagate z vrečko z ledom ali zamrznjenim grahom, a bodite pozorni, da obkladka na položite neposredno na kožo.