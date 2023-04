Bilo je nagnusno, a učinkovito

Resda je otroke varovalo pred rahitisom, a skrajno neprijetnega okusa ribjega olja se ni mogel privaditi tako rekoč nihče. Vitaminski dodatki so dandanes k sreči mnogo prizanesljivejši, povrhu pa za naše kosti skrbijo tudi številna nova medicinska in nutricionistična spoznanja.

Za zdrave kosti skrbimo z uravnoteženo prehrano. FOTO: Julijadmitrijeva, Getty Images

Ribje olje je opeval celo Hipokrat.

Žlica na dan odgnala rahitis

Ribje olje so sicer poznali že v antiki, opeval ga je celo Hipokrat, niso pa ga cenili zgolj zaradi zdravilnih lastnosti, ampak so ga uporabljali tudi kot afrodiziak. Povrhu je veljalo kot odvajalo, pomagalo naj bi tudi pri glavobolih. Priljubljena sta bila predvsem olje jeter delfina in garum, fermentirana ribja omaka. Pozneje, predvsem v revnih in vojnih razmerah ter na območjih z malo sončne svetlobe, je človeštvo dodobra spoznalo rahitis pri najmlajših, bolezen, zaradi katere se tkivo v kosteh ne mineralizira, zato so kosti mehke, sklepi deformirani, težave pa se lahko pojavijo tudi pri odraslih, kot osteomalacija. Za to je kriv primanjkljaj vitamina D, ki velja za ključni dejavnik v preprečevanju rahitisa. Med industrijsko revolucijo pa se je razmahnila raba olja iz jeter polenovke. Žlica tega na dan je, kot se je potrdilo tudi v poznejših desetletjih, uspešno preprečevala zdravstvene zaplete, ne pa tudi obračanja želodca, ki ga imajo nekatere starejše generacije še danes v neprijetnem spominu.

Današnji dodatki so prijaznejši. FOTO: Janingeskogheim, Getty Images

Znanost je sčasoma ugotovila, da je olje iz jeter polenovke bogato tako z vitaminoma A in D, ki skrbita za kosti, mišice, odpornost in vid, kot tudi omega-3 maščobnimi kislinami, ki varujejo srce in ožilje. Toda pozor, olja iz jeter polenovke ne gre posploševati in enačiti z industrijskim ribjim oljem, saj to vsebuje predvsem omega-3 maščobne kisline, ključnih vitaminov pa občutno manj. Dandanes rahitis uspešno preprečujemo z dodajanjem vitamina D v obliki kapljic vsem majhnim otrokom do prvega leta starosti, saj materino mleko ne zagotavlja dnevnih potreb. Pri tem pa ne gre pozabiti, da k zdravju in dobremu počutju dolgoročno najbolj pripomorejo uravnotežena, lokalno pridelana in sezonska živila vsak dan, z rednim gibanjem na prostem pa poskrbimo še za zdrave kosti.