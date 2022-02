Bi radi ozek pas? Potem je to prava prehrana

Maščobno tkivo je posledica dolgotrajnega energetskega neravnovesja ali drugače: zaužili smo več kalorij, kot jih porabili. Torej moramo zmanjšati vnos kalorij in obenem okrepiti telesno dejavnost.

Presežek maščobnega tkiva se najpogosteje kopiči okoli trebuha, pri nekaterih tudi na bokih in stegnih. Pa ne gre le za to, da nam trebuh visi čez hlače, torej videz, estetiko, predvsem gre za zdravstveno tveganje, ki ga predstavlja visceralna maščoba, ki obdaja notranje organe: več ko je je, višje je tveganje za nastanek kroničnih bolezni, kot so hipertenzija, diabetes, srčno-žilne bolezni.

Stres je sovražnik ravnega trebuha. FOTO: Cyano66/Getty Images

Maščobnih oblog na trebuhu se je težko znebiti, nemalokrat težje kot drugje na telesu, a vendarle ni nemogoče. Hormoni stresa lahko povzročijo kopičenje, tudi če nimamo težav s čezmerno telesno težo. Da bi nadzorovali stres, dihajmo s trebušno prepono.

Ko smo napeti, vdihnimo skozi nos, zadržimo dih za nekaj trenutkov in potem izdihnimo skozi usta. Uživajmo več beljakovinskih živil, to bo spodbudilo sproščanje hormona, zaradi katerega občutimo sitost, zaradi tega bomo manj segali po nezdravih prigrizkih in jedli manj. Beljakovine so v vseh živilih živalskega izvora, stročnicah, oreških, temni zelenjavi, polnozrnatih izdelkih.

Če je le mogoče, se izogibamo sladkorju: raziskave so pokazale povezavo med (pretiranim) uživanjem sladkorja in nastankom maščobnih oblog na trebuhu. Tudi sokovom se odpovejmo, za žejo pijemo vodo, za osvežilni napitek pa ji dodamo limetin ali limonov sok. Limona bo pomagala preprečiti napihnjenost ter poskrbela za odmerek vitamina C, z vodo, ki jo po malem pijemo ves dan, pa bomo nadzorovali občutek lakote: pred obrokom popijemo kozarec vode in pojedli bomo manj, kot smo načrtovali. Poleg tega jejmo počasi.

Izogibajmo se tudi enostavnim ogljikovim hidratom, nadomestimo jih z bolj zdravimi različicami, poskrbimo za dovolj vlaknin, ki prispevajo k sitosti (in boljši prebavi ter nižji vrednosti holesterola). Spremljajmo, kaj jemo, najbolje je, da si zapišemo vse obroke v enem tednu, tudi količino, ki jo zaužijemo, tako bomo dobili boljši vpogled v to, koliko hrane v resnici potrebujemo.

Bolj ko smo pod stresom, bolj se nalaga.

Bodimo aktivni, koristila nam bo intenzivna kardiovadba, a če nismo nič aktivni, začnimo s hojo: že kratek, hiter sprehod bo uravnal raven kortizola, raziskave kažejo še, da kratek hiter sprehod pomaga nadzorovati sladkor v krvi in obenem preprečevati kopičenje maščobe okoli trebuha.