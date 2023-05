Bi imeli čvrsto zadnjico in plosk trebuh? Potem so to vaje za vas

Lepo oblikovana zadnjica in plosk, čvrst trebuh – o tem sanjari mnogo deklet in žensk. A sanje ne krepijo mišic, treba bo v akcijo, gibanje je nujno, najbolje vsak dan! Osebni trenerji svetujejo štiri vaje, s katerimi bomo ukrotili zadnjico in trebuh, izvajamo jih lahko kar sredi dnevne sobe, začnemo pa takoj! In še nekaj: poleg vadbe je pomembna prehrana, zdaj menda že vsi dobro vemo, da je najbolj primeren sredozemski način prehranjevanja z veliko zelenjave in sadja, polnozrnatimi žiti ter pustim mesom in ribami.

Pri spuščanju ne hitimo, osredotočimo se na ravnotežje. FOTO: Undrey, Getty Images

Prva vaja je stari dobri počep, ki je resda preprost, a še kako učinkovit: ta najbolje dvigne ritko, krepi pa tudi stegenske mišice, pravijo strokovnjaki in še, da je pravilni način ta, da se počasi spuščamo navzdol, pri tem pa ritko potiskamo nazaj. Stopala so ves čas na tleh, kolen ne potiskamo preveč naprej, naj ne segajo čez prste na stopalih, poleg tega se ne spustimo pregloboko in telesa ne nagnemo naprej, glava je podaljšek hrbtenice, torej je ne potiskamo naprej, hrbtenica je ves čas ravna, kar dosežemo tudi z aktiviranjem trebušnih mišic – tudi te oblikujemo s počepom in obenem poskrbimo za ravnotežje. Naredimo 10 ponovitev, če smo začetniki, sicer več. Intenzivnost povečamo z uporabo ročk, če jih nimamo, uporabimo plastenke z vodo.

Izpadni korak

Naslednja super vaja je izpadni korak, s katerim ne oblikujemo le zadnjice, pač pa tudi noge, in ker bomo obenem pospešili metabolizem, bomo s to vajo ubili tri muhe na en mah. Stojimo naravnost, s stopali v širini kolkov, hrbet je vzravnan; z eno nogo stopimo naprej (ne pretiravajmo z dolžino) in pokleknemo, torej se s kolenom zadnje noge skoraj dotaknemo podlage, trup naj bo vzravnan, stopali sta obrnjeni naravnost naprej; ne hitimo pri spuščanju, osredotočimo se na ravnotežje. Potem se dvignemo navzgor v začetni položaj. Intenzivnost povečamo z uporabo ročk ali plastenk, polnih vode. Naredimo vsaj 5 ponovitev z vsako nogo.

Z vsakodnevno vajo bodo mišice močnejše, koža bolj napeta, maščobe se bodo topile.

Nikakor ne moremo mimo planka, deske, ki krepi trup, hrbet, roke, ramena. Uležemo se na trebuh ter se dvignemo na podlakti, in sicer naredimo pravi kot z rameni, ter na nožne prste. Bodite ravni kot deska, torej ne upogibajte kolen in hrbtenice v ledvenem predelu. Če lahko, držite 30 sekund.

In še most: uležemo se na hrbet, pokrčimo kolena, stopala so na tleh, roke stegnjene ob telesu, potem dvignemo zadnjico in jo stisnemo, obenem stisnemo trebušne mišice; ponavljamo 20 sekund.