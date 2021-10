Barva oči razkriva vašo osebnost: rjava je neodvisnost, modra je spontanost

Modre oči

Ljudje z modrimi očmi veljajo za očarljive. FOTO: Sanne Berg, Getty Images

Po mnenju strokovnjakov naj bi tudi barva oči razkrivala naše osebnostne lastnosti. Preverite, kaj barva oči pove o vas ali vašem partnerju.Modra barva oči je intenzivna ter povezana z nebom, energijo, električnim nabojem in racionalnim razmišljanjem. Ljudje z modrimi očmi veljajo za dostopne, očarljive in prijazne. Poleg tega so zelo spontani, pripravljeni preizkušati nove stvari in imajo razvito duhovno plat. Odlično opažajo stvari, ki jih drugi ne, njihove pomanjkljivosti pa so klepetavost, netaktnost in naglica.Temno rjave oči so zelo redke. Ljudje, ki jih imajo, veljajo za hiperaktivne, temperamentne in polne strasti. Zelo so predani vsemu, kar počnejo, so tekmovalni in radi pritegnejo pozornost. Poleg tega naj bi bili tudi skrivnostni, saj neradi razkrivajo svojo zasebnost in se težko zaljubijo. Če jim slednje uspe, veljajo za izjemno zveste. Njihovi pomanjkljivosti sta prepirljivost in nestrpnost.Siva barva oči je precej redka, simbolizira pa modrost in moč značaja. Ljudje s to barvo oči so opisani kot rojeni vodje, ki lahko najdejo rešitev, ko je nihče drug ne vidi. Zlahka se prilagodijo, so mirni in ljubitelji narave. Niso preveč odprti, so pa zelo romantični in občutljivi. V življenju imajo racionalen odnos, so zvesti in nagnjeni k dolgoročnim razmerjem. Njihova pomanjkljivost je pretirana čustvenost.Rjava je močna in bogata barva, povezana z energijo zemlje, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in plodnostjo. Ljudje z rjavimi očmi veljajo za empatične, neodvisne in zanesljive. Rjava predstavlja tudi močan spolni nagon, željo po druženju in ekstrovertiranost. Materialne stvari jim niso tako pomembne kot pa harmonija v odnosih in položaj v družbi. Njihova pomanjkljivost je občasna nečimrnost, pa tudi občutljiv ego.Zelena barva oči simbolizira karizmo, inovativnost, mladost in zdravje. Ljudje z zelenimi očmi so opisani kot ljubitelji pustolovščin in življenjskih užitkov. So dobri govorci, iznajdljivi v družbi in na splošno so redko sami. Slovijo kot strastni ljubimci, v ljubezni pa so včasih nestabilni in sploh ne vedo, kaj hočejo, medtem ko na drugih področjih življenja ni tako. Njihove pomanjkljivosti so trma, nagnjenost k manipulaciji in ljubosumje.Ta precej redka barva oči je kombinacija modrih, rjavih in zelenih tonov ter simbolizira moč in pogum. Ljudje, ki imajo oči barve lešnika, so pogosto opisani kot neustrašni in pripravljeni na življenjske izzive. Običajno so lepi in privlačni, pri zapeljevanju pa dostojanstveni. So zelo sposobni, včasih pa leni. Njihova pomanjkljivost je, da so pogosto impulzivni in nagnjeni k pametovanju.