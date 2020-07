Barva ličila po barvi oči

Rjavooke z izbiro senčil redko udarijo mimo. FOTO: Valuavitaly/Getty Images

Temno modra in vijolična barva poudarita rjave oči.

Pojem samo enega pravega odtenka ličila za določeno barvo in obliko oči je zastarel, pravila ličenja se spreminjajo s trendi, a še vedno drži, da pravilno in primerno izbrane barve poudarijo naravno barvo oči, v nekaterih primerih pa lahko celo spremenijo videz. Kako torej iz ličil potegniti najboljše? Igre kontrastnih barv so vedno dobra izbira, tako boste poudarili oči, jih naredili še bolj privlačne.Tople zemeljske barve najbolj ustrezajo hladnim modrim očem. Zaradi bakrenega in zlatega odtenka so modre oči še bolj modre, tople kovinske barve jim dajo toplino. Za modre oči se poleg omenjenih priporočajo še barve terakote (med oranžno in roza), šampanjca in mornarsko modra.Rdeča je komplementarna barva zeleni, zelenooke lahko posežete po senčilih z rdečim prizvokom. Odtenek ametista ali granatnega jabolka je lahko videti izvrstno, oči bodo še bolj prišle do izraza, podarili jim boste še več leska. A previdnost ne bo odveč, da ne boste videti utrujeno, zlasti če se senčilo nagiba k roza, da bi se temu ognili, pred uporabo senčila potegnite strogo črno linijo čisto ob robu trepalnic. Dobra izbira sta še vijolična, barva jajčevca in burgundca, ki uokvirjata oči in poudarita zeleni pigment.Če imate rjave oči, je malo verjetno, da boste s senčilom v zemeljskih odtenkih in barvi jantarja udarili mimo. Da bi rjave oči še bolj poudarili, izberite polnočno modro, ki bo poudarila zeleni pigment v rjavih očeh. Če niste pripravljeni uporabiti močnih barv, jih uporabite za občrtanje oči; z vijolično ali temno modro črto s tušem ali svinčnikom boste dobili isti učinek kot s črno. Izogibajte se svetlečim se senčilom, saj poudarjajo gube, priporočljive pa so še siva, roza in barva oglja.Zlata in smaragdna bosta poudarili zeleni pigment v očeh barve lešnika, tople in nevtralne rjave barve pa bodo okrepile njihovo moč, globino. Na robove vek nanesite zelen ali čokoladno rjav tuš, lesk v očeh poudarite z zlatim odtenkom v notranjih kotičkih ter na sredini veke, in sicer za boljše niansiranje ter mehkejše prehode. Izogibajte se peščenim odtenkom, raje izberite bronasto, olivno zeleno ali barvo slive.