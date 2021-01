Banane za kožo brez mozoljev in gub

Banane so okusno, priljubljeno in zdravo sadje. Zaradi visoke vsebnosti kalija namreč pozitivno vplivajo na krvni tlak ter tako med drugim varujejo zdravje srca. Uporabne pa so tudi v kozmetiki, saj premagajo številne težave s kožo. Proti mozoljem in ogrcem Če se nikakor ne morete znebiti mozoljev in ogrcev, vsak dan vsaj pet minut masirajte obraz z notranjim delom olupka banane. Če boste to počeli redno in dosledno, se bodo v enem mesecu pokazali prvi rezultati. Proti podočnjakom Z žličko postrgajte notranji del bananinega olupka in tako dobljeno podlago zmešajte z enako količino gela aloje vere. Pasto nanesite pod očmi in jo pustite učinkovati 15 minut. Obraz nato splaknite s hladno vodo. Maska proti staranju Bananin olupek je učinkovit tudi v boju z gubicami. Polovico jajčnega rumenjaka zmešajte z njegovo notranjo plastjo. Tako pripravljeno masko nanesite na obraz in počakajte deset minut.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: