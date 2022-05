Astmo lahko ustrezno zdravimo

Astma je kronična vnetna bolezen dihalnih poti, pri kateri se pod vplivom različnih dražljajev zožijo dihalne poti.

Pojavita se kronično vnetje dihalnih poti in nabiranje sluzi v bronhijih, kar vodi v oteženo dihanje, občutek stiskanja prsnega koša ter pomanjkanja zraka, zlasti ob naporu ali v mrazu, piskanja v prsnem košu pri izdihu in kašlja sredi noči ali zgodaj zjutraj. O astmi stroka vsako leto od 1998. ozavešča prvi torek v maju.

Strah ima velike oči

Astmi se celovito posveča tudi dr. Milan Hosta, športni filozof in pedagog, direktor Inštituta za kulturo telesa in duha TED, ki se že več kot 20 let terapevtsko ukvarja z dihanjem. Na podlagi Butejkove metode pomaga tako obolelim za astmo kot tistim z drugimi težavami, tehnika pa temelji na spremembi vzorca dihanja in učenju dihanja skozi nos; dr. Hosta je razvil metodo spopadanja s stresom, čustvovanjem in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja.

Vzrok za astmo je neravnovesje, ki pospeši srčni utrip in dihanje ter sproži hiperventilacijo.

A novi koronavirus jim je tako rekoč čez noč odvzel možnosti srečanj v živo, delavnice so se prenesle na splet. Življenje se sicer vrača v ustaljene tirnice, a pandemija je mnogim pustila grenak priokus: »Ukrepi in nošenje maske so učinkovali negativno na zdravje, mnogi so nas v stiski klicali, kaj naj naredijo, saj jih maska duši, nimajo pa izbire, če želijo opravljati poklic. Poleg tega ima strah velike oči in človek otrpne, namesto da bi jasno ocenil okoliščine in se nato modro odzval. Strah pospeši srčni utrip in dihanje, ki se prestavi višje v prsni koš ter s tem ustvari napetost na telesni ravni in paniko na psihični. Človeka zalijejo stresni hormoni, ustvari se želja po begu. A ljudje niso imeli možnosti umika, zato se je dvigovala anksioznost na eni strani, na drugi pa depresija. In oboje negativno vpliva na človeka.«

Vzrok je neravnovesje

Z Butejkovo terapijo pomagajo številnim, izvajajo tako skupinske kot individualne terapije: »Načeloma gre za pettedenske programe za tiste, ki resno pristopijo k spremembi, in enodnevne delavnice za tiste, ki premorejo dovolj samodiscipline in ob podpori spletnega tečaja sami sledijo predpisanemu postopku. Po pomoč prihajajo vsi, od staršev triletnikov pa do sedemdesetletnikov.

Vzdušje, ki ga v družini ustvarjajo starši, je tesno povezano z dihalnimi stiskami otroka.

Vsem ponudimo predvsem celovito strokovno podporo, s katero dopolnjujemo zdravljenje z zdravili. Delujemo komplementarno in integralno. Kjer je potreba, sodelujemo tudi z osebnimi zdravniki strank. Zelo je pomemben čut za stanje in stopnjo bolezni, ključno je dobro oceniti psihološki profil človeka, da se ga podpre na način, ki bo prinesel rezultate. Pri mlajših se posvetimo otroku in vzdušju, ki ga v družini ustvarjajo starši, saj se je izkazalo, da je to izjemno tesno povezano z dihalnimi stiskami otroka.« Vzrok za astmo je neravnovesje, ki pospeši srčni utrip in dihanje ter sproži hiperventilacijo, pojasnjuje sogovornik, sprožilcev pa je lahko nešteto, od zunanjih, kot so onesnaženje, cvetni prah, tobačni dim in plesen, do notranjih, kot so čustva, zakisanost, pregrevanje. Toda astmo je mogoče ustrezno zdraviti, je prepričan dr. Hosta, pri tem pa ne smemo pozabiti na pomen gibanja, ki je ključno tudi za bolnike z astmo, poudarja in polaga na srce, da je mogoče občutke dušenja in stiskanja v prsih s primernim treningom odpraviti.

Maske so mnogim povzročale preglavice. FOTO: Serhii Sobolevskyi/Getty Images

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije na svetu za astmo trpi več kot 260 milijonov ljudi. Letošnje osrednje sporočilo se glasi Zaprimo vrzeli, stroka in številne organizacije si tako prizadevajo za enakovredno obravnavo vseh bolnikov, za dostop do zdravljenja in zdravil ter za preprečevanje zapletov in posledično stroškov v zdravstvenih blagajnah po vsem svetu.