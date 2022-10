Asimina: je ta sadež, ki je čez noč postal pravi hit, res strupen?

Jesen je čas, ko narava bogato obrodi. Poleg že dobro znanih dobrot pa je v zadnjih dneh med slovenskimi vplivnicami postal pravi hit eksotični sadež s specifičnim okusom, ki so ga v zadnjih letih razglasili za izjemno superživilo.

Asimina, indijska banana ali paw paw, ki je na pogled podobna manjšemu mangu ali banani, ima izjemen okus po mangu, banani in ananasu. Nekateri v njej celo zaznavajo okus papaje ali jasmina. Njeno meso je rumenkasto oranžne barve, v sredici pa ima velike črne peške.

Ko sem jo prvič pokusila, sem bila nad njo navdušena. Lotila sem se raziskovanja in iskanja receptov za pripravo jedi s tem sadežem in v pogovorih na spletu naletela na informacije, ki so me zaskrbele.

Nekateri so namreč zapisali, da sadež vsebuje toksine, ki so lahko škodljivi, če jih zaužijemo preveč.

Ali to res drži, smo preverili pri Andreju Krašni, ki se z gojenjem asimine ukvarja že kar nekaj let.

Nadaljujte branje na mična.si.