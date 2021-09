Apiterapija: razstruplja in daje energijo

Hranijo, krepijo, varujejo

Med je odličen antioksidant, varuje nas tudi pred kroničnimi degenerativnimi boleznimi.

Apikomore Mikroklima čebelnjaka menda nadvse ugodno vpliva na človekovo počutje: v t. i. apikomore vstopa dobrodejen zrak iz odprtega panja. Pomirjujoče deluje tudi zvok brenčanja čebel v neposredni bližini.

Apitoksin ​Čebelji strup je odlično protivnetno in protibolečinsko sredstvo, že dolgo velja za odličen antirevmatik. Uravnava krvni tlak in holesterol ter blagodejno deluje na živčni sistem.

Čebelji pridelki doma ne smejo manjkati. FOTO: Fediushkinaelena/Getty Images

Apiterapije, ki je uveljavljena tudi s širšim pojmom apimedicina, v Sloveniji ne uvrščamo v uradno medicino, a dobro vemo, da so čebelji pridelki zavezniki zdravja in nam jih pogosto priporočajo tudi zdravniki pri preventivi ali pa kot dopolnilno zdravljenje. Med, cvetni prah, matični mleček, propolis in čebelji vosek ter čebelji strup so lahko vir dobrodejnih sestavin, ki krepijo zdravje in pomagajo pri prebolevanju, učinke apiterapije pa so poznali že stari Egipčani.Strokovnjak se glede na stanje odloči za metodo uporabe čebeljega pridelka, običajno pa izbira med oblogami, inhalacijami, mazili, tinkturami, masažami, injekcijami … Čebelji pridelki ponujajo veliko različnih možnosti uporabe, pomembno pa je, da so tudi sestavni del našega vsakdanjika in preventive. Daleč najbolj opevan in tudi priljubljen čebelji pridelek je med, in kako tudi ne bi bil, ko pa je tako zelo vsestranski, okusen pa še zdrav! Je odličen vir energije, sladilo, hrana, poživilo; deluje protibakterijsko, mnogi ga uporabljajo kot kozmetično sredstvo, spet drugi nanj prisegajo pri masažah in kopelih. Sestavljen je iz kakovostnih sladkorjev, bogat pa je tudi z aminokislinami, beljakovinami, encimi, minerali, kakovostnimi maščobami, vitamini B in C ter flavonoidi. Med je odličen antioksidant, krepilni čaj, s katerim se bojujejo proti sezonskim obolenjem, je pri marsikom del vsakdanjega rituala. Varuje nas tudi pred kroničnimi degenerativnimi boleznimi, kot je revmatoidni artritis. Kot rečeno, deluje protibakterijsko pa tudi protivnetno in pospešuje celjenje ran. Telo razstruplja in mu obenem zagotavlja potrebno energijo, ugodno vpliva na prebavila, krvni obtok, delovanje srca, ledvic in jeter, rast pri otrocih ter na duševno zdravje. Le kdo se še ni pomiril s skodelico toplega mleka ali čaja z medom!Cvetni prah najpogosteje namočimo v mleko, jogurt ali čaj, lahko pa ga pomešamo tudi z drugimi čebeljimi pripravki. Uporabljamo ga kot dodatek pri zdravljenju sezonskih alergij in slabokrvnosti; krepi starejše, otroke in bolnike z rakom ter tiste, ki okrevajo po posegih. Pripisujejo mu blagodejni učinek pri težavah s prostato, prebavnih motnjah in duševnih težavah, zaviral pa naj bi tudi delovanje škodljivih prostih radikalov. Vsebuje pomembne beljakovine, aminokisline, minerale, vitamine B, C, D in E ter druge koristne snovi.Matični mleček je priljubljeno sredstvo za boj proti holesterolu, vse bolj se uporablja v kozmetiki. Spodbuja razvoj otrok in okrevanje po hudi bolezni, krepi odpornost, starejšim daje dodatne moči, ženskam pa lajša težave v menopavzi, pravijo izkušeni. Matični mleček prav tako vsebuje beljakovine, sladkorje, maščobe, številne vitamine, encime in minerale. Propolis je nepogrešljiv v protivnetnih pripravkih, sredstvih proti glivicam, herpesu, lišajem, mozoljem in nekaterih sredstvih za ustno higieno, uveljavljen pa je tudi kot antioksidant. Je naravni antibiotik, zavira delovanje bakterij, virusov in menda celo rakavih celic; pomaga pri celjenju ran, kosti in hrustanca, zmanjšuje možnost za nastanek krvnih strdkov v žilah. Uravnava nivo holesterola v krvi in je sploh zaveznik odpornosti v sezoni prehladnih obolenj.