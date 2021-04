Antistresna terapija

Kakovostno sproščanje je še pomembnejše kot prej glede na pandemijo in izzive, ki jih prinaša. Eden od načinov protistresne terapije je tek (pa seveda tudi druge oblike gibanja): od stresa dobesedno tečemo stran. Gibanje sprošča endorfine in niža hormone stresa, že zmerna vadba prinese občutke sreče in zadovoljstva, so pokazale različne raziskave.



Če želite stres ublažiti s tekom, pazite, da ne pretiravate: pretiravanje lahko v kombinaciji z nervozo sproži nasprotni učinek in dvigne raven kortizola, stresnega hormona. Idealno je, če tečemo (in se gibamo) zunaj, na zraku, ko sije sonce. Šport sprošča hormone, kot sta serotonin in dopamin, ki pomagata koncentraciji, izboljšujeta razpoloženje.



Pomembno je izbrati takšno dejavnost, ki nam je všeč, v kateri uživamo; če se nam gibanje ne zdi zabavno, stresa ne bo pomagalo blažiti, ampak ga bo lahko še okrepilo, saj bo postalo le še ena obveza poleg številnih drugih. Če vam ni do teka, kolesarite, igrajte tenis ali badminton, plezajte ali pa se zgolj sprehajajte.

Komentarji: