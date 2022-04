Antioksidant nove generacije: vsak dan ga potrebujemo 200 mg

Resveratrol je močan antioksidant, nekateri mu pravijo kar antioksidant nove generacije, znanstveniki ga celo opevajo kot eno najpomembnejših odkritij zadnjih dveh desetletij. Deluje na celotno telo, obožujeta pa ga srce in ožilje.

Deluje tudi proti raku

»Uporabljamo ga lahko preventivno ali takrat, ko naše telo potrebuje podporo, ko že imamo težave,« pove mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Koristen je za zaščito celic pred uničujočimi prostimi radikali.

»Strokovnjaki ga priporočajo vsakemu posamezniku. Ljudem z aktivnim slogom, vsem, ki se prehranjujejo nezdravo in so vsakodnevno izpostavljeni stresu, so utrujeni in imajo slab imunski sistem.« Kot rečeno, pa je zelo koristen predvsem za srčno-žilni sistem: »Krepi stene žil, zmanjšuje tveganje za nastanek krvnih strdkov ter pripomore k zmanjševanju napredovanja ateroskleroze. Priporoča se za zaščito kože, saj zavira staranje celic in s tem celotnega organizma. Koristen je tudi za zaščito celic pred uničujočimi prostimi radikali. Dobro deluje proti nalaganju odvečne telesne maščobe, saj napade maščobne celice in jih razbije. Znižuje slab in zvišuje dober holesterol ter zmanjšuje možnost razvoja sladkorne bolezni. Našim celicam daje energijo, kar je v veliko pomoč, kadar imamo težave s kronično utrujenostjo.«

Pomaga premagovati utrujenost. FOTO: Ridofranz/Getty Images

In še, raziskave nakazujejo, da imajo večji odmerki resveratrola vlogo obrambe pred različnimi rakavimi obolenji, predvsem zelo pogostim rakom debelega črevesa in danke.

Sliši se naravnost čudežno, a pri tem ne smemo pozabiti, da je za ohranjanje zdravja in vitalnosti ključnih več dejavnikov, poudarja sogovornica: »Od zdravega načina življenja, rednega gibanja, uravnotežene prehrane do kakovostnega spanca. Najboljši naravni viri resveratrola so sicer v kožici rdečega grozdja, v rdečem grozdičastem sadju, kot so robidnice in borovnice, v lupinici arašidov, v smrekovih iglicah, listih evkaliptusa ter japonskem dresniku.

Prav ta velja za njegov najbolj kakovostni vir.« A kljub temu stroka opozarja, da je z naravnimi viri skoraj nemogoče zaužiti dovolj resveratrola, denimo, če bi želeli doseči 200 mg tega čistega antioksidanta, bi morali popiti kar 20 litrov vina!

Samo z naravnimi viri ga težko zaužijemo dovolj. FOTO: Andrei Lavrinov/Getty Images

»Zato ga je najbolje uživati v obliki prehranskega dopolnila. Pri rednem uživanju poročajo o izboljšanih ravneh lipidov v krvi (maščob), znižanem sladkorju in krvnem tlaku; nekaterim so se vrednosti znižale, pri drugih pa vsaj umirile. Vsi, ki uživajo resveratrol, pa prepoznajo njegov vpliv na zmanjšanje utrujenosti. Priporočeno je redno dnevno jemanje. Raziskave so pokazale, da je zadostna dnevna količina, ki jo človek potrebuje, 200 mg,« sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.