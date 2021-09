Anamarija Lukovac: Čustveno sem vedno manj nasilna do sebe

Pri devetnajstih je zmagala na natečaju znane revije in postala njena redna kolumnistka. Skoraj osem let je vsak mesec zapisovala svoja premišljevanja, ki ponujajo edinstven vpogled v odraščanje mlade ženske, ki si zastavlja številna vprašanja – kako se dobro počutiti v svoji koži, zakaj je boljše, če nima fanta, ali ženske res potrebujemo moške, kako se spopadati s strahovi in negotovo prihodnostjo. Skozi svoje zapise je skušala osmisliti svet okoli sebe, ga opravičiti, mu pomagati, ga z besedami objeti in razumeti.Več preberite TUKAJ