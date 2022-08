Ambrozija ogroža alergike

Prehajamo v čas poletno-jesenskih alergij, v nižinah se s prvimi zrni najavlja sezona ambrozije, v Lendavi občasno že merimo obremenitve, ki lahko povzročajo alergijsko bolezen, je sporočil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V suhem vremenu bo obremenitev z ambrozijo postopoma naraščala.

Ambrozija je enoletna, od 5 cm do več kot 2 m visoka in razrasla rastlina; ima dvakrat pernato deljene liste, ki so po obliki podobni listom pelina, pecelj je porasel z redkimi, dolgimi štrlečimi laski. Moška socvetja so viseči koški v dolgem pokončnem klasu na vrhu poganjkov, ženska pa se razvijejo v zalistjih. Plod je orešek, ki se razvije iz celotnega ženskega koška. Cveti od julija do oktobra, najmočneje avgusta in v začetku septembra. Pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, veter jih lahko odnese tudi sto, dvesto kilometrov daleč – alergije zaradi cvetnega prahu ambrozije se lahko torej pojavijo tudi na območjih, kjer rastlina sploh še ni prisotna –, največja koncentracija pelodnih zrn je v krogu enega kilometra od rastline. Največ ambrozije se razrašča na opuščenih zemljiščih, kjer kmetje zemlje ne obdelujejo več, veliko je je ob cestah, avtocestah, ob železniških progah, ob rekah, na gradbiščih, odlagališčih, smetiščih, v gramoznih jamah pa tudi med poljščinami kot plevel.

Kihanje, smrkanje, kašelj

Po nekaterih podatkih je ambrozija povzročiteljica skoraj 60 odstotkov vseh alergij na cvetni prah. Pelod ambrozije povzroča različne alergijske bolezni, najpogosteje sezonski alergijski rinitis, pa tudi alergijsko astmo, vnetje očesne veznice. Nekaterim stik z rastlino povzroča draženje kože, zato pri odstranjevanju nosimo rokavice. Pri tistih, ki so alergični na ambrozijo, se ob njenem cvetenju pojavijo kihanje, smrkanje, voden izcedek iz nosu, zamašen nos, izguba voha, otečene veke, težje dihanje, kašelj. Kako zelo alergena je ambrozija, govori dejstvo, da že zelo malo pelodnih zrnc, in sicer 5–10 na kubični meter, izzove alergijsko reakcijo, približno 10 zrnc pri občutljivih ljudeh povzroči alergični rinitis, 20 zrnc bo tegobe izzvalo pri večini alergičnih. Alergija na ambrozijo prizadene vse več ljudi in predstavlja resen javnozdravstveni problem, ki bi utegnil še narasti, opozarjajo strokovnjaki.

Ob zamašenem nosu priporočajo kapljice ali pršilo, ki vsebuje dekongestiv. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images

Ob srbenju in kihanju zdravniki in farmacevti priporočajo zdravilo z antihistaminikom, ki blaži tudi težave z očmi, torej srbenje in solzenje. Ob zamašenem nosu priporočajo kapljice ali pršilo za nos, ki vsebuje dekongestiv, ki pa ga lahko uporabljate največ teden dni. Priporočajo tudi uporabo fiziološke raztopine v obliki kapljic ali pršila za nos, in sicer pred uporabo zdravil za nanos na nosno sluznico, da to očistite, pa tudi čez dan, saj tako izperete alergene iz nosne sluznice in pomagate blažiti simptome.

Najučinkovitejši ukrep pri lajšanju težav z alergijami je izogibanje alergenu; večina rastlin sprošča cvetni prah v zrak v zgodnjih jutranjih urah, najvišja koncentracija je največkrat dosežena v dopoldanskih in zgodnjih popoldanskih urah. Obremenjenost s cvetnim prahom naraste ob lepem, toplem vremenu in v rahlem vetru, zmanjša pa se ob padavinah, močnem vetru ter nizkih temperaturah. Ob večji obremenjenosti s cvetnim prahom se zadržujte v zaprtih prostorih, imejte zaprta okna v stanovanju in avtomobilu. Ker lahko cvetni prah z oblačili in obuvali pa tudi na laseh in s hišnimi ljubljenčki zanesemo v stanovanje, se dosledno preoblečemo, ko pridemo domov, počešemo ali kar oprhamo, prav tako počešemo kužka, pomembno je še, da perila ne sušimo zunaj.