Alkohol ne bo pomagal: vojna v Ukrajini sproža strah

Po dveh letih nenehnega ukvarjanja z rastjo števila okužb z novim koronavirusom je pred enim mesecem dodatne skrbi začela povzročati še ruska invazija na Ukrajino. Marsikoga je ob tem močno zaskrbelo, kaj pa če se vojna preseli še v neposredno bližino Slovenije ali celo k nam.

Odpravite se v naravo. Tam vas čaka pozitivni stres. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Vse skupaj so poslabšali nenehno gledanje posnetkov z vojnih območij na televiziji in poslušanje oziroma branje o najrazličnejših teorijah o tem, kaj lahko pričakujemo v zvezi z vojno. Strah se tako v posamezniku le še povečuje in ga lahko povsem ohromi. Stres je zato dobro čim prej obvladati. Ampak kako?

Strokovnjaki pravijo, da je najhitrejši in tudi najboljši način ta, da se enostavno izogibamo novicam o teh dogodkih. Oziroma, če tega ne moremo, da izpostavljenost vsaj časovno omejimo. Tako na primer ni treba vsakič, ko vzamemo v roke mobilni telefon, pregledati najnovejšega dogajanja doma in po svetu. Ob tem ne pozabite na redno telesno aktivnost, na hobije ali druge dejavnosti, ob katerih pozabite na skrbi. Pa tudi na to, da se v skrajnem primeru še vedno lahko obrnete po pomoč k strokovnjaku.

Med epidemijo je bilo težko ​Profesorica na katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na teološki fakulteti v Ljubljani Tanja Repič Slavič je pojasnila, da je bilo med epidemijo še posebno težko bolnikom z multiplo sklerozo, ki so se soočali tudi z duševnimi težavami. Zaradi dela od doma so bili pogosto pod stresom, pri mladostnikih, ki že v povprečju veliko časa preživijo za elektronskimi napravami, se je povečala digitalna odvisnost, bolj so bili izpostavljeni tudi spletnemu nasilju. Prvi korak k spopadanju z duševnimi težavami je po njenih besedah pogovor. »Vsak človek v taki situaciji potrebuje odraslo osebo, ki ji lahko zaupa svoje težave,« pravi.

Eno od glavnih pravil, ko vas sicer okupirajo problemi oziroma strah, je, da se čim bolj izogibate alkoholu. Morda vam lahko pomaga, a ne pri rešitvi problemov, temveč le kot njihov zamegljevalec, pa še to le za krajši čas. Ko izgubi svojo moč, se problemi vrnejo in z njimi tudi stres. Bolje je, da se s težavami spopadate trezni, saj se jih boste le tako dolgoročno rešili.