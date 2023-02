Alkohol med glavnimi dejavniki za nastanek raka

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni ob svetovnega dneva boja proti raku ponovno poziva k strožjim ukrepom na področju alkohola ter večjemu vlaganju v kakovostno preventivo. Alkohol namreč spada med glavne dejavnike tveganja za nastanek raka, ozaveščenost ljudi in odziv politike pa sta še vedno nezadostna, so opozorili.

Nevladne organizacije s področja javnega zdravja, povezane v združenje, sicer ugotavljajo, da se ozaveščenost o škodljivosti alkohola v zadnjih letih v svetu sicer spreminja na bolje. A raziskave v Evropi še vedno kažejo, da se vsak deseti Evropejec ne zaveda povezave med alkoholom in rakom, vsak peti pa ne verjame, da obstaja povezava med rakom in alkoholom, so v sporočilu za javnost povzeli besede Mateja Koširja z Inštituta za raziskave in razvoj.

Alkoholne pijače neposredno povzročajo vsaj sedem vrst raka, kot so rak debelega črevesa in danke, rak ustne votline in žrela, grla, požiralnika, jeter in dojk, so opozorili. Zaradi raka, ki ga povzroča alkohol, v Evropi vsako leto umre 80.000 ljudi. Na svetu vsako leto za rakom zaradi alkohola zboli 740.000 ljudi.

V združenju ob tem opažajo, da je raba alkohola med mladostniki še vedno nad mednarodnim povprečjem. »Do alkohola prelahko dostopajo. Obstoječe ozaveščanje mladih glede škodljivosti rabe alkohola je pomanjkljivo oziroma nima želenega učinka. Starši lahko pomembno vplivajo na mladostnikov odnos do alkohola. Pri mladih se razvijajo življenjske navade, kot so na primer kajenje, raba alkohola ali konoplje, v obdobju odraslosti pa se težko spremenijo,« je izpostavila direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Nataša Jan.

Danes začenjajo tudi kampanjo na temo alkohola in raka, za katero so prepričani, da bo pripomogla k zaščiti in izboljšanju zdravja in dobrega počutja ljudi ter širše skupnosti. »Okrepila bo naš zdravstveni sistem ter prihranila ogromna finančna sredstva za zdravljenje raka in drugih z alkoholom povezanih bolezni. Zmanjšala bo škodo zaradi alkohola ter, upajmo, sprostila dodatna javna sredstva za naložbe v spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni«, je še dejal Košir.

​