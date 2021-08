Alkohol je grožnja zdravju

Rek Pijanec se spreobrne, ko se v jamo zvrne je nekdaj ponazarjal žalostno usodo čezmernih pivcev alkohola, danes pa si prizadevamo, da se vključijo v procese zdravljenja, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Alkoholizem je namreč že dolgo prepoznan kot bolezen, in ne le navada, ki se je lahko, če želimo, odvadimo. Na to, ali je naše pitje nevarno, opozarjajo številni znaki, le prepoznati jih je treba, poudarjajo strokovnjaki. Ti znaki so močna želja po pitju alkohola, nenadzorovano pitje, nenehno ukvarjanje z mislijo o alkoholu, toleranca na njegove učinke in fizične težave pri prekinitvah pitja. Pri oceni tveganja za čezmerno pitje so nam v pomoč tudi določena vprašanja, a le, če nanje odgovorimo iskreno. Vprašajmo se: ali sem že kdaj razmišljal, da bi moral zmanjšati uživanje alkohola; so me pripombe ljudi zaradi mojega pitja vznejevoljile oziroma prizadele; sem imel kdaj občutek krivde zaradi svojega pitja, sem kdaj popil alkohol zjutraj, da bi si umiril živce ali se znebil mačka? Po ocenah strokovnjakov že najmanj dva pritrdilna odgovora kažeta, da gre za problematičnega pivca oziroma osebo, ki postaja odvisna od alkohola. Različni vzroki Enoznačnega odgovora na vprašanje, zakaj se ljudje tako zlahka navadijo na pitje alkohola, ni. Švedski strokovnjak za javno zdravje, psiholog Ingemar Åkerlind, poudarja, da je to orodje, s pomočjo katerega človek lažje navezuje stike in se spopada z osamljenostjo. Profesorica z Južnoavstralske univerze Leonie Segal meni, da pomaga pri premagovanju izolacije ter je pripomoček za ustvarjanje iluzije o prijateljstvu in skupno druženje. Strokovnjaki pravijo, da je pomanjkanje družbene podpore, prijateljev in družine eden od dejavnikov, ki lahko vodijo v odvisnost in čezmerno pitje ob stresnih obremenitvah. Alkohol igra vlogo v vsakodnevnem družbenem življenju in označuje pomembne dogodke, na primer rojstva, poroke, smrti ter prehod z dela v prosti čas. Med takojšnje učinke prištevamo evforijo, veselje in pogostejše izražanje medsebojne naklonjenosti. Nekateri ga uporabljajo kot pomoč za spanje – a lahko povzroči tudi budnost, vznemirjenje in motnje spanca. Previdnost ni odveč Prevelik vnos alkohola lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, zato je previdnost pri pitju nujna. Poleg tega, da čezmerno pitje povzroča zasvojenost, je alkohol povzročitelj več kot 60 bolezenskih stanj. Med njimi so alkoholna psihoza, alkoholna okvara srčne mišice in živčevja, zastrupitev z alkoholom, ciroza, rak ustne votline, žrela, požiralnika, želodca, jeter in grla, epilepsija, povišan krvni tlak in možganska kap, pljučnica, bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika in vnetja trebušne slinavke. Pitje večjih količin naenkrat povečuje tveganje za nastanek srčnih motenj ritma in nenadne srčne smrti. Škodljiva raba alkohola je vpletena v nastanek številnih socialnih problemov, kot so vzgojno zanemarjanje, fizično nasilje, ločitve, odsotnost z dela, invalidnost, finančne težave in samomori. Raziskave kažejo, da pri čezmernem uživanju alkohola obstaja večje tveganje za vpletenost v nasilna dejanja, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem v domačem okolju. Z večanjem splošne družbene porabe alkohola naraščata resnost in teža nasilniških dejanj.

