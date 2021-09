Ali veste, koliko časa morate čakati na to operacijo?

Čakanje na pregled pri specialistu ali na kirurški poseg je stresno in dolgotrajno. Prav to čakanje pri marsikaterem slovenskem pacientu vzbuja skrb, pa tudi stisko zaradi negotovosti, zato se marsikdo odloči za samoplačniške ambulante. Te pa so povezane s precejšnjimi dodatnimi stroški.Poleg tega strokovnjaki opozarjajo, da nedopustno dolge čakalne dobe in težka dostopnost številnih zdravstvenih storitev lahko upočasnijo in negativno vplivajo na pravočasno pridobivanje diagnoze in potek zdravljenja.Zadnji podatki NIJZ z dne 1. 2. 2021 kažejo, da je najdaljša čakalna doba za poseg z napotnico s statusom REDNO za poseg osteosinteza cervikalne hrbtenice (povprečna čakalna doba 790 dni). Čakalne dobe so dolge tako pri odraslih kot pri otrocih.Naročnik oglasne vsebine je zavarovalnica Generali