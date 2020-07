Ali spite preveč?

Neobvladljiva zaspanost



Na težave mnogi pomislijo šele, ko jim čezmerna zaspanost pošteno zagreni življenje ali pa povzroči hude težave. Zaspanost za volanom, denimo, je lahko tudi usodna, zato je nikakor ne gre zanemarjati, mnogi so neučinkoviti na delovnem mestu, doma pozabljivi, v družbi nejevoljni in razdražljivi. Ena od manj znanih bolezni, ki občutno poseže v človekovo dnevno rutino in ga celo onemogoča pri opravljanju običajnih opravil, je narkolepsija. Gre za kronično nevrološko bolezen, pri kateri možgani izgubijo sposobnost uravnavanja normalnega ritma budnosti in spanja, glavni simptom pa je čezmerna dnevna zaspanost. Je neodvisna od količine nočnega spanja in se kaže z neobvladljivimi napadi kratkega spanja večkrat na dan. Samega vzročnega zdravljenja stroka za zdaj še ne pozna, lahko pa zelo učinkovito zdravijo simptome.

Zlata pravila

Za nenehno zaspanostjo se lahko skriva resno obolenje! FOTO: Klingsup/Getty Images

Zdaj je čas oddiha in počitnic, med katerimi preprosto moramo dovolj časa nameniti tudi počitku. T. i. aktivne počitnice, ki so zadnja leta vse bolj priljubljene in poležavanje v senci prikazujejo kot nekaj nezaslišanega, niso za vsakogar, zato se nikar ne pustite prepričati: če bi med zasluženim dopustom radi dali vse štiri od sebe in možgane na pašo, je to prava stvar za vas!A pozor, če se vam zdi, da nočnemu in dnevnemu počitku namenite kar veliko časa, pa ste še kar utrujeni, se je morda treba vprašati, ali se za zaspanostjo morda skriva kakšen drug razlog. Nekateri namreč ponoči spijo deset ur, pa čez dan še vedno radi zadremajo, prepričani, da so od delovnih obveznosti toliko utrujeni, da se preprosto morajo vdati. Hipersomnije tako ne gre zanemarjati, temveč je nujno poiskati vzroke zanjo! Eden od njih je lahko depresija, zaradi katere se številni najraje umaknejo od sveta, najbolje kar v posteljo in na kavč. Tudi nekatere težave s srcem se lahko pokažejo s hipersomnijo, zato se ob izrazitih znakih nenehne zaspanosti velja pogovoriti z zdravnikom, enako pa velja za ščitnico, ki nas rada opozarja nase z utrujenostjo ali pa zaspanostjo.Spomladanska utrujenost je vsekakor že zdavnaj minila, marsikomu je življenjski ritem na glavo potem obrnila še karantena, zato je zdaj skrajni čas, da si znova uredimo vsakdanjik z zadostno količino spanca – ob običajnih obremenitvah bi moralo zadostovati osem ur na noč. Ne pozabimo še na druga zlata pravila zdravega življenjskega sloga, na redno gibanje, vsaj pol ure na dan naj ga bo, zmerno prehrano, izogibanje alkoholu in tobaku ter primerno ozračje v spalnici, ki nam omogoča kakovosten počitek.