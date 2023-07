Ali smemo plastično embalažo od sladoleda uporabiti za zamrzovanje hrane?

Je plastična embalaža škodljiva? Ali lahko večkrat uporabimo plastenke? Se lahko embalaža od sladoleda uporabi za zamrzovanje hrane?

Na ta in druga vprašanja so odgovorili na HRT, odgovarjal je dr. Nino Dimitrov, vodja oddelka za materiale in predmete v stiku s hrano na hrvaškem zavodu za javno zdravstvo.

Na zgoraj zastavljena vprašanja je strokovnjak odgovoril, da se je treba v vseh primerih ravnati po navodilih proizvajalca. Če piše, da se embalaža hrani v temnem in hladnem prostoru, se je tega treba držati in je ne uporabljati na visokih temperaturah.

Pojasnil je, da se vsa embalaža testira v strožjih pogojih, kot se potem dejansko uporablja. Če se plastika uporablja na pravi način, je njena uporaba povsem varna. Kot je povedal, njihove raziskave kažejo, da je prehajanje snovi iz plastike v npr. vodo minimalno in ni zdravju škodljivo.

Kako je torej z embalažo od sladoleda, ki se velikokrat ponovno uporabi za zamrzovanje hrane?

Strokovnjak je prepričan, da lahko škatlo od sladoleda ponovno uporabimo: »Ni škodljivo, če se še enkrat uporabi embalaža. Nič hudega se ne bo zgodilo.«

Kaj pa steklo?

Na vprašanje, ali je steklenica varna, je Dimitrov dejal, da ima vsak material, pa naj bo plastika ali steklo, prednosti in slabosti.

So pa nekatere od teh steklenih površin obdelane, premazane in podobno, zato obstajajo možnosti prehajanja svinca, torej težkih kovin, je dejal.