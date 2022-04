Ali se zavedate, kakšne posledice vam pušča dolgotrajni stres?

Stres je odziv posameznika na različne notranje in zunanje dražljaje. Vsak posameznik ga dojema drugače in ne vedno nujno negativno. Nekaj stresa je celo dobrodošlo in pri marsikom deluje spodbudno. Težava nastane, ko se kopiči in njegove posledice začnejo najedati posameznikovo zdravje – tako telesno kot duševno. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti stresu lahko tudi zbolimo.

