Ali postaja bolečina naš vsakodnevni spremljevalec?

Se tudi vi bojite bolečine? Popolnoma razumljivo. Bolečina nas opozarja na to, da je z našim telesom nekaj narobe. Gre za občutek, ki ga sicer vsi dobro poznamo, vendar ni vedno nujno, da gre za nekaj slabega. Bolečina se lahko pojavi na katerem koli delu telesa in ima različne stopnje intenzivnosti, od blagega nelagodja do neznosne bolečine.

Bolečina se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, kot so poškodbe, bolezni, vnetja ali okužbe. Pojavlja se na različnih delih telesa in tako denimo govorimo o bolečinah v mišicah, hrbtu, glavobolih, bolečinah v zobeh ali po operaciji.

Poglejmo primer. Obisk zobozdravnika lahko povzroča bolečine, zato se mu številni izogibajo zaradi strahu pred njo. Vendar pa se lahko bolečinam v zobeh izognejo s pravočasnim obiskom zobozdravnika in redno ustno higieno. Če se bolečina že pojavi, jo zobozdravnik ublaži z uporabo lokalnega anestetika. Včasih so potrebni tudi operativni posegi, kot je vstavitev implantata ali proteze na več implantatih – all on 4, vendar se vsi ti posegi izvajajo pod anestezijo in ne povzročajo pretiranih težav z bolečino. Strah pred zobozdravnikom pa ostaja.

Po vsaki vadbi se lahko srečamo z bolečinami v mišicah, ki jim pravimo »muskelfiber«. Najpogosteje so posledica čezmernega napora. Za lajšanje bolečine v mišicah lahko poskusite z različnimi metodami, kot so masaža, ogrevanje ali hlajenje, izvajanje razteznih vaj, in če ne gre drugače, uporabite protivnetna zdravila.

Bolečine po poškodbah so ravno tako pogost pojav. Razlog za poškodbe so udarci, zvini, izpahi ali zlomi. Bolečina se običajno pojavi takoj po poškodbi, lahko pa se stanje poslabša po določenem času. Za lajšanje bolečine po poškodbi se lahko uporabijo led, zdravila proti bolečinam in fizioterapija. Vsekakor pa se svetuje pregled pri osebnem zdravniku ali travmatologu.

Lahko pa bolečina, če je kronična, postane huda ovira pri vsakodnevnih dejavnostih. Pojavi se zaradi nekaterih bolezni, kot sta fibromialgija in artritis. Takšne bolečine zahtevajo posebno pozornost in zdravljenje.

Vendar pa je bolečina včasih tudi dobra stvar. Je opozorilni signal, da nekaj ni v redu s telesom. Zato lahko rečemo, da so bolečine običajen del življenja. Če se pojavijo, je pomembno, da poskrbite za svoje zdravje in poiščete ustrezno zdravljenje. Ne prezrite bolečin in se ne izogibajte obiska zdravnika. Prav tako je pomembno, da upoštevate preventivne ukrepe, da se izognete pojavu bolečin, kot so redna vadba, pravilna prehrana in nega telesa.

Če imate kronično bolečino, je pomembno, da o tem spregovorite s svojim zdravnikom in poiščete ustrezno zdravljenje. Čeprav bolečina lahko vpliva na kakovost vašega življenja, obstajajo načini za njeno obvladovanje in ublažitev. Zdravnik vam lahko predpiše zdravila, fizioterapijo ali alternativne terapije, kot sta akupunktura in masaža.

V raziskavi, ki jo je leta 2019 opravilo Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, so zapisali, da v Evropi kronična bolečina prizadene približno petino odraslega prebivalstva. To je zelo velik del prebivalstva. Njihova raziskava v Sloveniji je to številko potrdila. Ugotovili so, da kronično bolečino občuti približno 22 % odraslih.

Poglejmo še malo v tujino. Številke iz raziskave, ki jo je objavil Hrvatski zavod za javno zdravje leta 2016, so naslednje: v zadnjih 4 tednih ni imelo težav z bolečinami 53,5 % prebivalstva na Hrvaškem.

Tako kot v Sloveniji je tudi na Hrvaškem organizirano posebno društvo – Hrvatsko društvo za liječenje boli. Hrvaško društvo za zdravljenje bolečine je bilo registrirano že leta 2000 kot strokovno društvo Hrvaškega zdravniškega zbora. Gre za multidisciplinarno društvo, ki ga večinoma sestavljajo zdravniki specialisti anesteziologije, nevrologije, onkologije, fizikalne medicine, družinske medicine, kirurgije, ortopedije itd.

Hrvaško društvo za zdravljenje bolečine danes šteje več kot 150 članov in je relevantno predstavniško telo Hrvaškega zdravniškega zbora za vsa vprašanja, povezana z bolečino.

Po poročanju srbskih medijev imajo tudi v Srbiji odličen protibolečinski center, ki deluje v Klinično bolnišničnem centru Dr. Dragiša Mišović na Dedinjah. Cilj tega centra je podpora bolnikom s kronično bolečino različnega izvora.

Pregovor pravi, da nezdravljena bolečina postane gospodar življenja. Bolečina je hkrati simptom in alarm, ki nakazuje določeno motnjo, in signal bolniku, da se obrne na zdravnika ali poišče drugo pomoč. Zato imajo v Srbiji tudi Udruženje za istraživanje i tretman bola Srbije, veliko o bolečinah pa si lahko preberete tukaj.

Če se ob koncu prispevka vrnemo v domovino, tudi pri nas obstajajo posebne ambulante proti bolečinam, ki so v obeh UKC-jih, zasebnih ambulantah in drugih zdravstvenih ustanovah. Kot primer navajamo Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v UKC Maribor, kjer imajo posebno ambulanto za zdravljenje bolečin, v kateri obravnavajo bolnike s kronično bolečino.

Namesto da se izogibamo bolečinam, se naučimo, kako jih obvladovati in živeti z njimi na najboljši način. Tako bomo lahko ohranili zdravje in dobro počutje ter se izognili morebitnim zapletom in težavam, ki bi lahko nastali zaradi ignoriranja bolečin.

Naročnik oglasne vsebine je PR & Partnerji