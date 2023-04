Ali je varno uživati ​​hrano, na katero se je usedla muha? To je ključnega pomena

Sedite za mizo, da bi pojedli dobro kosilo, ki ste si ga pripravili, in nato se na hrano usede muha … Če se sprašujete, ali je vaša hrana še vedno varna za uživanje, vam morda lahko pri tem pomaga raziskava strokovnjakov.

Muhe bljuvajo po vaši hrani

IFL Science poroča, da muhe bljuvajo, ko pristanejo na vaši hrani. Izpljunejo nekaj z encimi bogate sline, da delno raztopijo hrano in jo nato posrkajo vase. In ker se muhe hranijo z razpadajočim organskim materialom, ki vključuje gnilo vegetacijo, surovo meso in kupe iztrebkov, to pomeni, da njihov izbljuvek vsebuje tudi številne bakterije, zaradi katerih lahko zbolite.

Muhe prenašajo klice

V eni raziskavi je bilo ugotovljenih kar 130 patogenov hišne muhe. Sem spadajo glive, virusi, paraziti in bakterije, nekateri so resno in smrtno nevarni. Mikrobi lahko povzročijo zastrupitev s hrano, kar ima za posledico bruhanje, drisko, slabost, bolečine v trebuhu in vročino.

V študiji iz leta 2022 so znanstveniki zbrali več kot 100 hišnih muh s farme v New Yorku in ugotovili, da prenašajo vrsto patogenov, vključno s salmonelo, E.coli, zlatim stafilokokom, bacillusom cereusom in bacillusom subtilisom.

Zboli lahko tudi zdrava oseba

Ali je teh patogenov dovolj, da zboli zdravi človek, je odvisno od tega, koliko muh je pristalo na hrani in kako dolgo so tam ostale. Če ena muha naveže kratek stik s sveže kuhano hrano, bi večina zdravstvenih strokovnjakov rekla, da to ni velika težava in da hrane ne bi smeli zavreči, če pa se roj muh že ure in ure gosti na vašem obroku, potem je najbolje, da uporabite zdravi razum in hrano zavržete.